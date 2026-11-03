Presupuesto, pensiones, botellas… y la letrina

Hacer «política» en la República Dominicana es un negocio. Bueno, es posible que esto suceda en casi todas partes, aunque por ahí vemos noticias de funcionarios corruptos fusilados o encarcelados.

En nuestro país eso ya no suele suceder, como sí ocurrió en el pasado. Digamos que eso se debió a que la sociedad aún era ajena y «las camaraderías» no estaban afianzadas.

Hoy en día, prácticamente somos todos familia, nos conocemos todos y «fusilar» a «un amigo» es algo que demanda un desapego mayor en este breve recorrido terrenal donde nada es para siempre.

Sin embargo, deberíamos responsabilizarnos más ante los hechos vergonzosos que vemos a diario y desde hace muchísimos años.

Este amigo me cuenta fríamente y sin denotar desasosiego que recibe 900 dólares mensuales del Gobierno dominicano sin trabajar para él…

El otro, muy sonriente, enarbola «su botella» de 600, como un «acto audaz»; es decir, un tigre que sabe buscársela. Y así podría contar media docena más de casos cercanos; imagínense ustedes los lejanos…

Ahora están de moda «las pensiones». Escuché, aun sin confirmar, que a fulano le dieron 100 mil pesos mensuales para sus allegados y que el congresista novato, recién entrenado, no ha perdido tiempo en asignar a sus familiares y acólitos otra cantidad de las mismas.

No estamos hablando de algo imaginario. Los decretos presidenciales publicados durante 2025 y 2026 contienen concesiones de pensiones especiales a grupos de ciudadanos. Por ejemplo, el Decreto 331-25 concedió pensiones de 100 mil pesos mensuales a dos personas. También existen otros decretos que incluyen decenas de beneficiarios.

La pregunta no es solamente quién recibe una pensión, sino cuáles son los méritos que la justifican, quiénes son los beneficiarios y qué criterios se utilizan para concederlas. Una pensión especial puede ser perfectamente legítima, pero también merece transparencia cuando se paga con el dinero de todos.

Ya publicaré los nombres, cuando los consiga y pueda documentarlos, de todos «esos dominicanos ausentes» que, habiendo vivido toda su vida fuera del país, gozan de «salarios gratuitos» de la patria abandonada.

El presupuesto general de la nación ha experimentado un crecimiento considerable. Para tener una idea, el presupuesto consolidado aprobado inicialmente para 2026 ascendió a RD$1,841,701 millones, aproximadamente 1.84 billones de pesos. De esa cantidad, RD$1,718,588 millones corresponden a gastos y RD$123,113 millones a aplicaciones financieras.

Es decir, no todo ese dinero se convierte en servicios, obras o beneficios directos para la población. También hay compromisos financieros y obligaciones que debemos considerar cuando hablamos de cómo se distribuye el presupuesto.

Según las cifras oficiales de DIGEPRES, para 2025 se presupuestaron RD$563,467 millones en remuneraciones del sector público. De ese monto, RD$444,744 millones correspondían a sueldos y salarios; el resto incluía seguridad social, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros conceptos.

El mismo informe contabilizaba 779,058 empleados públicos.

Haciendo una simple división, el gasto presupuestado en remuneraciones representa un promedio aproximado de RD$60,250 mensuales por empleado, incluyendo los distintos conceptos. Si consideramos únicamente sueldos y salarios, el promedio sería de unos RD$47,570 mensuales.

Naturalmente, esto es un promedio estadístico; no significa que todos cobren esa cantidad. Tampoco significa que todos los empleados públicos sean innecesarios. Médicos, maestros, policías, militares y tantos otros trabajadores realizan funciones indispensables para el país.

Pero aquí viene la pregunta: ¿cuántas personas están realmente trabajando y cuántas cobran sin prestar un servicio efectivo?

En cuanto a los partidos políticos, los números también son interesantes.

El PRM entregó a la Junta Central Electoral, en agosto de 2023, un padrón de 3,092,289 afiliados. Por su parte, el PLD informó en diciembre de 2022 que tenía registrados 2,041,489 miembros. Aunque en este año el primero declaró 1.6 y el segundo más de medio millón.

Son cifras declaradas por las propias organizaciones, correspondientes a fechas diferentes y que no necesariamente representan militantes activos.

Independientemente de la exactitud de esos registros, mi «especulación» en este latido me hace «sospechar» que muchos de estos «individuos» han «trabajado por lo suyo». En otras palabras: denme lo mío, que yo «hice algo»…

La realidad —y esto se lo dejo de tarea a quienes hacen investigaciones sobre la corrupción de todos los gobiernos que hemos tenido— es que necesitamos saber cuánto dinero se pierde en empleos ficticios, nóminas innecesarias, privilegios y compromisos políticos.

No tengo una auditoría que demuestre que desaparecen dos mil millones de dólares anuales por esas razones. Tampoco sería responsable presentar esa cantidad como un hecho comprobado.

Pero hagamos un ejercicio. Si un millón de miembros recibiera una «chiripa» de 600 dólares mensuales, estaríamos hablando de 600 millones de dólares cada mes, ¡7,200 millones al año!

¿Se imaginan semejante cantidad?

Naturalmente, no estoy afirmando que exista un millón de beneficiarios ni que esa cantidad se esté pagando. Es una hipótesis matemática que merece investigarse. ¿Cuánto nos cuesta realmente mantener una estructura política que, en ocasiones, parece confundirse con la nómina del Estado?

Aunque me quedo corto en las preguntas, tengo la percepción de que, entre salarios «muertos», compromisos políticos y beneficios injustificados, el país pierde recursos que deberían estar destinados a otras necesidades.

Siempre se ha dicho que «el robo» al Estado ronda los dos mil millones de dólares, pero «esa es otra especulación», porque los políticos son todos millonarios…

¿Y los que no lo son? ¡Cuándo por fin! Acceden al poder. No sé por qué tengo la impresión de que salen ricos… ¿Usted me dirá?

Conclusión: En este país de M, no solo hay que tomar medidas disciplinarias fuertes, sino que «todos», es decir, usted, yo y los demás, también debemos dejar de buscárnoslas por «unos pesitos», que es lo que tiene a este país rezagado en su progreso.

Si bien muchos dirán: «Pero estamos mejor que otros»; lo que no saben es que pudiéramos estar, ¡de verdad, bien todos! No solo el team de pelota que ostenta el bate.

Si nadie impone la disciplina, seguirá la condición humana «buscándosela» y el país resbalando en el avance que necesita. Orden en el tráfico, vivienda para todos, hospitales gratuitos, escuelas y universidades bien instruidas y, por supuesto, gratuitas también.

Hay tanto dinero que podría aprovecharse mejor que, en lugar de unos pocos construir castillos, podríamos construir un país donde todos tuviéramos una vida digna.

Terminemos de abrir los ojos y de sacudirnos ese maldito tigueraje que todos llevamos dentro. ¡Salud!

Mínimo Letrinero.

Posdata: Cuando termine de recopilar el listado de los «letrineros» del exterior, se los hago saber.