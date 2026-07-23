Presupuesto complementario cosechará primeros frutos reforma fiscal (OPINION)

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POR HECTOR LINARES

Los primeros frutos de la reforma fiscal aprobada por el Congreso Nacional en junio pasado serán cosechados por el presupuesto complementario 2026, el cual incrementa en un 2.52 % el gasto total proyectado para el periodo completo.

La propuesta para modificar la Ley 99-25 que aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, mantiene la misma proporción estimada de ingresos y egresos e incorpora, sin cuantificarlo, el impacto recaudatorio de la reforma fiscal de junio pasado.

El valor que se les suma tanto a los gastos como a los ingresos es de RD$40,978 millones. Cuando presentó el proyecto que modificó algunas figuras impositivas, el Gobierno explicó a través del Ministerio de Hacienda y Economía, que se esperaba un impacto recaudatorio de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones. Los impuestos y nuevas tasas aprobadas, como el alza de 0.15 % a 0.20 % a los cheques y transferencias bancarias, están en aplicación desde el cursante mes de julio.

La pieza remitida esta semana al Congreso Nacional reintroduce el listado de 23 proyectos de inversión pública cuyo financiamiento deberá ser buscado con la banca internacional y organismos crediticios externos. No hay cambios en el número, montos ni y en el orden de presentación, como si la gestión no se iniciara en el primer semestre del año, aunque era un mandato del artículo 71 de la versión original del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026.

Asimismo, dispone utilizar recursos provenientes de fuentes financieras que quedaron pendientes del año 2025. Son, según los cálculos oficiales, RD$21,147.49 millones, que serán destinados a atender “situaciones de emergencia o calamidad pública y otras necesidades del presente ejercicio fiscal, sin necesidad de modificar el financiamiento neto aprobado para el Gobierno Central”.

Además, traspasa apropiaciones de tres ministerios y por RD$14,943.19 millones.

En forma general, el proyecto plantea modificaciones a las proyecciones de ingresos y de gastos o erogaciones, al financiamiento proyectado y a determinadas autorizaciones presupuestarias correspondientes al cursante ejercicio fiscal 2026, según indica el Poder Ejecutivo en la carta de remisión del proyecto, introducido a través del Senado.

El proyecto sube el total de gastos, que es realmente el tamaño del PGE, a RD$1,663,811.7 millones y el de ingresos proyectados a RD$1,383,236.45 millones, arrojando un déficit fiscal de RD$280,575.25 millones.

Según la visión fiscal del Poder Ejecutivo, “las modificantes propuestas preservan la sostenibilidad de las finanzas públicas, fortalecen la capacidad de ejecución de la inversión estatal y permiten adecuar el presupuesto a las necesidades reales del presente ejercicio fiscal, garantizando una asignación más eficiente de los recursos públicos, en consonancia con los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal”.

El Gobierno sostiene que, con la implementación de los cambios propuestos, está reafirmando su “compromiso de administrar las finanzas publicas con prudencia, disciplina y responsabilidad, procurando que la política presupuestaria siga constituyendo un instrumento eficaz para promover el crecimiento económico, fortalecer la inversión pública y asegurar la preservación de los servicios esenciales que demanda la población”.

El sube y baja de apropiaciones

En el traslado de apropiaciones, por un monto global de RD$40,978.3 millones, la mayor proporción del aumento del gasto está dirigida al pago de obligaciones del Tesoro Nacional, con RD$20,500 millones. La segunda mayor partida, por RD$10,165 millones, va dirigida al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Al Ministerio de la Vivienda le aumentan la apropiación en RD$3,792.73 millones.

Otros ministerios con aumentos en sus partidas presupuestarias son Agricultura, con RD$3,004.56 millones, Industria, Comercio y Mipymes, con RD$2,400 millones, Hacienda y Economía, RD$925.0 millones y el Ministerio de Justicia, con RD$191.0 millones.

En la casilla de disminución de apropiaciones, cuyo monto global es de RD$14,943.19 millones, la mayor partida, por valor de RD$12,600 millones, corresponde al capítulo Administración de deuda publica y activos financieros, parece obedecer a una nueva proyección, en baja de los pagos por deuda pública.

Al Ministerio de Educación le disminuyen RD$2,000 millones. Como el valor que se le rebajó en un capitulo se le aumentó en otro, el presupuesto global del Ministerio de Educación no se alteró en el balance final.

Otros dos ministerios con asignaciones reducidas en la propuesta son el de Turismo, con RD$258.05 millones y Energía y Minas, con RD$85.13 millones.

Las transferencias de apropiaciones entre fuentes y capítulos del Gobierno Central, de los organismos autónomos y descentralizados no financieros contemplados en el PGE 2026, representa un monto global de RD$17,692.2 millones.

Repetición

El proyecto de Presupuesto Complementario o Rectificación Presupuestaria repite sin variación y en el mismo orden numéricos los 23 proyectos de inversión pública contemplados en el vigente PGE 2026. El mandato de que el Ministerio de Hacienda gestione financiamiento externo en las mejores condiciones del mercado se mantiene en la propuesta.

Entre los proyectos repetidos que son importantes por su impacto y valor económico están el Tren Metropolitano de Santo Domingo (el número 14 en los dos listados), con un monto a gestionar de US$500 millones, y la contratación con la Agencia Francesa de Fomento de un financiamiento por US$371.54 millones para ampliar la capacidad de transporte de la línea 2 del Metro de Santo Domingo. Se asocia ese proyecto con la compra de nuevos trenes y vagones.

En la propuesta se reintroducen proyectos para construir varios acueductos y sistemas de alcantarillados sanitarios y drenajes y para ejecutar programas de mejoramiento de redes de distribución eléctrica.

Por las reiteradas apariciones en los listados presupuestarios, algunos de esos proyectos tienen categoría de “residentes”, especialmente los relativos a los acueductos y red de alcantarillados de San Juan de la Maguana, San Cristobal, Samaná y Punta Cana.

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