Presidente PRSD en NY propone esterilizar haitianas paren en RD

NUEVA YORK.- El presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) en Nueva York, Manuel Octavio Pérez (Mañengo), propuso esterilizar a las mujeres haitianas que dan a luz en República Dominicana, como forma de “control de la natalidad” y disuasión migratoria.

En un video que circula en redes, Pérez afirma que “tenemos derecho a esterilizarlas para que no sigan dando a luz más nacionales haitianos en nuestro territorio… es una forma de nosotros controlar la natalidad haitiana”.

Pérez identifica dos ejes del tema migratorio: la “ocupación irregular del territorio” y los nacimientos en hospitales dominicanos.

Además de la esterilización, menciona reforzar la frontera y ejecutar expulsiones migratorias.

MARCO LEGAL

La Constitución dominicana, la Ley General de Salud 42-01 y convenios internacionales suscritos por República Dominicana prohíben la esterilización sin consentimiento libre e informado. La CIDH y la ONU establecen que las políticas de salud no pueden ser discriminatorias ni coactivas.

El video ha generado debate en redes. Hasta ahora, el PRSD nacional no ha fijado posición oficial sobre las declaraciones de su representante en Nueva York.