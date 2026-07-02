Presidente Cuba a Trump: «No le tenemos miedo a la guerra»

Londres (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que «no tiene miedo» a una guerra con Estados Unidos, en respuesta a las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de llevar a cabo una eventual invasión de la isla.
«No queremos una guerra (con Estados Unidos), pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados», dijo el jefe de Estado cubano en una entrevista con la cadena británica Sky News.
Díaz-Canel aseguró que la retórica «amenazante» -y casi diaria- del Gobierno estadounidense sobre una agresión contra Cuba forma parte de «una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica» para atemorizar al país y constituye una «atrocidad y una afrenta» a la dignidad del pueblo cubano.
«Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, al contrario, brindamos solidaridad al mundo. Por lo tanto, Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia», agregó.
Reacción a las palabras de Trump sobre Cuba
El mandatario cubano se pronunció tras las declaraciones de Trump que aseguraban este mismo miércoles que, después de muchas décadas, Cuba se estaba «acercando» a la órbita estadounidense, casi un mes después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de La Habana, al mismo tiempo que mantiene un bloqueo económico contra la isla.
A juicio de Díaz-Canel, la actual Administración estadounidense ha dicho «muchas mentiras» y ha «manipulado» a la opinión pública internacional, mientras Cuba enfrenta un punto de «máxima presión» tras el endurecimiento del bloqueo, que está afectando a la vida diaria de los cubanos.Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. y a la que se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.
El Ejecutivo cubano solicitó esta semana a la Asamblea General de la ONU una sesión para abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. La reunión tendrá lugar previsiblemente el 7 de julio en Nueva York.
Preguntado por Sky News si, tras las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán, se toma en serio las amenazas de Trump, Díaz-Canel dijo estar dispuesto a luchar «hasta la última gota de sangre» para defender los derechos, la independencia y la soberanía de Cuba.
of-am
Frase célebre : El comunista es un vago , incompetente y fracasado que cree que el que tiene éxito le debe algo !!!
Vietnam, Afganistan y ahora Iran han derrotado de manera humillante a los ejercitos mercenarios de Estados Unidos, cuyos soldados endrogados han salido huyendo y gritando como niños. Vietnan fue una nacion totalmente destruida y con mas de 1,000,000 de muertos, descalzos y sin armas modernas para la epoca y derrotaron a los Estados Unidos. Iran acaba de darle en la madre de los tomates, destruyendole sus portaviones y todas sus bases militares
Hoy salió la información de que Trump se ganó más de mil millones a través de su criptomoneda en la que invirtieron muchos de los idiotas que le siguen. Estos no tuvieron esa suerte; pues esa criptomoneda cada día tiene menos valor, de tal manera que el que invirtió su cuarto lo perdió. Je je y así los estúpidos que le siguen insisten en negar que ese es tipo es un delincuente.
El último presidente real que tuvo Cuba, fue Carlos Prío Socarrás, electo por el Pueblo en 1948, de ahí en adelante, Cuba lo que ha tenido son DICTADORES ladrones y asesinos, que NO son presidentes de nada, como este díaz-canel, es un tirano mafioso impuesto por las armas…¿Por qué le llaman presidente?
Y tu crees que el mafioso dictador y pedofilo delincuente impune Donald Trump no es un tirano?. El pueblo cubano se dio su propia democracia desde el 1 de enero del 1959. Alli no hay dos entelequias cortesanas y testaferras de los intereses corporativos, como son el partido republicano y el mentado partido democrata, donde no ejerce el voto ni el 50%, al final ni siquiera eligen de manera directa al narcopresidente de USA.
La verdad que estos comunista son tontos,así hablabas maduro y por no negociar con estados unidos prefirió estar preso,antes que irse y dejar Venezuela.
Pero si los comunista cubanos prefieren que usa vallas a buscarlos allá ustedes,muerto o preso eso es lo que prefieren. Que vola aceres.
ESTO FUE LO QUE DIJO: «No queremos una guerra (con Estados Unidos), pero tampoco le tenemos miedo.
🇨🇺 Miguel Díaz-Canel: «No hay bases chinas en Cuba»
«Que demuestren dónde están las bases (…). Lo hemos dicho en varias ocasiones», declaró el mandatario cubano en una entrevista con Sky News.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró que en la isla no se han establecido bases militares de China, uno de los argumentos esbozados por el Gobierno de EE.UU. para arreciar en sus medidas coercitivas contra el país antillano.
En una conferencia de prensa reciente, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se pronunció en la misma línea. «Debo reiterar que en Cuba no hay bases militares extranjeras (…). La única base extranjera que usurpa territorio de nuestro país es la base estadounidense que ocupa territorio en Guantánamo».
El mandatario cubano indicó que pese a las «calumnias» que afrontan, planean mantener sus políticas. «¿Cuál ha sido el pecado de Cuba? Tratar de construir el socialismo a solo 90 millas de los EE.UU., eso es lo que ha decidido la mayoría», agregó.
Hacimismo decia MASBURRO : VENGAN POR MI COBARDES. QUE AQUI LOS ESPEROS. Y esta donde el Tio sam de vacaciones.