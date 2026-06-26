Presidente Abinader inaugura la renovada Arena Banreservas

El presidente Luis Abinader durante el acto de entrega de la obra deportiva.

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la inauguración de la renovada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, tras una transformación integral que convierte al histórico Palacio de los Deportes en uno de los recintos deportivos y de entretenimiento más modernos del Caribe.

Durante la ceremonia, el mandatario afirmó que la República Dominicana dispone ahora de una instalación con estándares internacionales, capaz de albergar competencias de alto nivel e, incluso, partidos de la NBA, posibilidad que aseguró no descarta gestionar en el futuro.

Abinader felicitó a Banreservas y al Ministerio de Deportes por impulsar la remodelación, destacando que la obra fortalece la infraestructura deportiva nacional y posiciona al país como sede de grandes eventos internacionales.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, calificó la nueva Arena Banreservas como un homenaje a la historia del deporte dominicano y al legado del inmortal Virgilio Travieso Soto. Señaló que la instalación refleja el compromiso con el desarrollo del deporte y el talento nacional.

«Esta obra ha sido renovada con estándares internacionales para situarla al nivel de las mejores instalaciones de la región, preparada para recibir competiciones deportivas y espectáculos de gran magnitud», expresó Aguilera.

Asimismo, destacó que es la primera ocasión en que una empresa vincula su marca a una instalación deportiva en el país, práctica común en naciones con infraestructura deportiva de primer nivel.

Por su parte, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, aseguró que la remodelación cumple con todos los requisitos internacionales, consolidando la Arena Banreservas como una de las más modernas del Caribe.

Infraestructura de nivel internacional

La intervención abarcó más de 11,200 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, con capacidad para 8,270 espectadores.

Entre las principales mejoras destacan un nuevo tabloncillo certificado por la FIBA, canastos con especificaciones FIBA Level 1, una pantalla central LED de 360 grados, pantallas perimetrales, moderno sistema de sonido, iluminación especializada para transmisiones televisivas, gradas fijas y retráctiles, baños accesibles y modernas áreas para atletas, entrenadores y árbitros.

La arena también incorpora un sistema de climatización de 1,200 toneladas, siete suites, palcos Presidencial y VIP, una sala de prensa equipada, oficinas administrativas renovadas y espacios operativos modernizados.

Las áreas exteriores fueron igualmente remozadas con la restauración del domo, la fachada principal, nuevas aceras y zonas de paisajismo.

Debut con eventos internacionales

La nueva Arena Banreservas tendrá su primera gran prueba los días 3 y 6 de julio, cuando sea escenario de la tercera ventana clasificatoria de la FIBA rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

En esos encuentros, la selección nacional de República Dominicana enfrentará a los equipos de Nicaragua y Estados Unidos, marcando el estreno oficial del renovado recinto como sede de competencias deportivas de nivel internacional.

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