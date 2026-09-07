Presentan libro recoge 50 años pensamiento de Ramón Flores

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SANTO DOMINGO.- El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) presentaron el libro “Reformas pendientes: la mirada de Ramón Flores”, una obra que recoge cinco décadas de análisis y reflexiones del académico sobre los principales desafíos de la República Dominicana.

La publicación, editada bajo el sello Ediciones INTEC, fue presentada durante un acto celebrado en el campus de la universidad y encabezado por su rector, Arturo Del Villar, quien destacó la trayectoria de Flores y su permanente compromiso con el desarrollo del país.

Del Villar afirmó que Ramón Flores “nunca ha sido un hombre neutral ni indiferente ante el destino de la República Dominicana”, al considerar que su trayectoria constituye una expresión de compromiso con la nación, marcada por la exigencia, la inconformidad y el cuestionamiento frente al atraso institucional y las deficiencias del sistema educativo.

La rectora de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Odile Camilo, quien habló en representación del Comité Editor, explicó que el propósito de la publicación fue preservar las ideas, reflexiones y propuestas desarrolladas por Flores durante décadas en distintos medios de comunicación y espacios académicos.

Camilo resaltó que esos planteamientos adquieren especial relevancia en un contexto caracterizado, según expresó, por debilidades institucionales, falta de continuidad de las políticas públicas y fragmentación de programas e intervenciones.

Una mirada de largo plazo

La presentación de la obra estuvo a cargo de su prologuista, Rolando M. Guzmán, director del periódico Hoy y pasado rector del INTEC, quien sostuvo que, aunque los textos no fueron escritos originalmente como un tratado ni respondieron a un plan preconcebido, su lectura conjunta revela una marcada coherencia intelectual.

Guzmán atribuyó esa coherencia a una particular manera de Flores de “escudriñar la dinámica de las cosas” y analizar los problemas nacionales desde una perspectiva crítica y de largo plazo.

El acto reunió a académicos y representantes de diversas instituciones educativas, así como a fundadores y pasados rectores del INTEC y miembros de su Junta de Regentes, entre ellos José Joaquín Puello, Miguel Ángel Heredia Bonetti, Miguel Escala, Rafael Toribio y Altagracia López.

La obra permite recorrer parte del itinerario intelectual de Ramón Flores, primer rector del INTEC, y sus reflexiones sobre educación, ciencia y tecnología, financiamiento público, calidad de los aprendizajes, institucionalidad, gasto público, energía, economía, política, medio ambiente y desarrollo regional.

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