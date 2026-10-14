Presentan en SD día 29 libro «Sentencias en materia médica»

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El doctor Domingo Peña Nina pondrá en circulación el 29 de este mes en esta capital su libro “Sentencias trascendentes en materia médica”.

La obra trata sobre la incertidumbre que vive el mٞédico ante el riesgo de los encausamientos judiciales que abundan en estos días.

El autor es médico ginecólogo y abogado, especializado en el manejo de casos de este género.

El acto de presentación tendrá efecto en el salón Durán Bracho de la sede del Colegio Médico Dominicano.

Sobre el libro, Peña Nina adelantó: “nace como un puente de plata entre el médico y ese universo judicial que le resulta hostil. Mi propósito es ofrecer un espejo y una advertencia: que el médico pueda reconocerse en el riesgo ajeno y comprender la urgencia de documentar su práctica con la prudencia y el rigor que la ley exige”.

Agregó: ”Cómo bien señala el prólogo escrito por el magistrado Julio Aníbal Suárez, este libro no solo traza el camino para la autonomía del Derecho Médico en la República Dominicana, sino que funciona como un manual esencial para cualquier profesional que busque blindar su práctica frente a la incertidumbre judicial”

jpm-am