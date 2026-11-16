Cáncer de pulmón: avances amplían opciones terapéuticas

SANTO DOMINGO. El cáncer de pulmón es el cuarto tumor más frecuente en Latinoamérica y el Caribe y la principal causa de muerte por cáncer en la región. Según las estimaciones de GLOBOCAN, en 2024 se registraron alrededor de 104,000 nuevos casos y casi 90,000 muertes por esta enfermedad.

En el marco del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que se conmemora cada 17 de noviembre, es oportuno recordar las principales medidas de prevención, promover el diagnóstico temprano y conocer los avances terapéuticos que están mejorando las perspectivas de las personas que padecen esta enfermedad.

El tabaquismo es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón: se estima que alrededor de ocho de cada diez muertes por esta enfermedad se deben al consumo de tabaco. Sin embargo, no afecta únicamente a las personas fumadoras. El riesgo aumenta con la cantidad de cigarrillos consumidos diariamente y los años de exposición, y comienza a disminuir progresivamente al abandonar el hábito.

Por eso, no iniciar el consumo de tabaco o dejar de fumar constituye una de las medidas de prevención más eficaces. Además, existen otros factores asociados al desarrollo del cáncer de pulmón, como la exposición al humo de cigarrillo ajeno, al gas radón, al asbesto, a sustancias presentes en determinados ambientes laborales y a la contaminación del aire.

La edad es otro factor relevante, ya que el riesgo aumenta con los años. Aunque históricamente ha sido más frecuente en hombres, el cáncer de pulmón también afecta a las mujeres, por lo que las medidas de prevención y detección temprana deben incluirlas.

“Cualquiera sea el origen de una enfermedad oncológica, debemos dejar atrás los discursos que culpabilizan a las personas. Ante estos diagnósticos, lo fundamental es acompañar a cada paciente, identificar sus necesidades y promover un abordaje multidisciplinario que permita ofrecer una atención de calidad”, afirmó la doctora Melissa Barbieri, gerente médica senior de Adium Centroamérica y Caribe.

SÍNTOMAS DE ALERTA

El cáncer de pulmón suele diagnosticarse en etapas avanzadas, debido a que generalmente no presenta síntomas en sus fases iniciales. Cuando aparecen determinadas señales de alerta, es fundamental consultar sin demora.

Entre los principales síntomas figuran la tos persistente que empeora con el paso de los días o se acompaña de sangre o esputo (saliva o flema); dolor en el pecho; dificultad para respirar o presencia de silbidos; ronquera; pérdida de peso o fatiga sin motivo aparente, y episodios recurrentes de bronquitis o neumonía.

Por otra parte, existen estrategias de detección temprana dirigidas a personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, como la tomografía computarizada de tórax de baja dosis, que permite identificar lesiones antes de que aparezcan los síntomas.

La indicación de este examen depende de distintos factores, entre ellos la edad y los antecedentes de tabaquismo.

“Quienes fuman o han fumado durante un período prolongado, o quienes tienen antecedentes familiares de esta enfermedad, pueden consultar con su equipo de salud para evaluar su riesgo individual y determinar si corresponde realizar este estudio”, explicó la especialista.

TRATAMIENTO: INNOVACIÓN Y PRECISIÓN PARA RESPUESTAS MÁS EFICACES

Ante un diagnóstico de cáncer de pulmón, la biopsia y la estadificación realizadas por el equipo médico son fundamentales para determinar el tipo de tumor, conocer su extensión y definir el tratamiento más adecuado.

Existen dos grandes tipos: el cáncer de pulmón de células pequeñas y el de células no pequeñas. Ambos presentan características diferentes. Este último, también llamado no microcítico, es el más frecuente y representa alrededor del 80 % al 85 % de los casos.

En muchos casos también se realizan pruebas moleculares que analizan el tumor en busca de cambios genéticos que pueden impulsar su crecimiento. Por lo general, estas alteraciones aparecen a lo largo de la vida y no se heredan de los padres. Identificarlas permite determinar si el paciente puede beneficiarse de una terapia dirigida.

Una mejor comprensión de estas características moleculares ha permitido incorporar nuevas estrategias terapéuticas y avanzar hacia tratamientos cada vez más eficaces.

La cirugía continúa siendo una herramienta fundamental en determinados estadios, especialmente cuando la enfermedad está localizada y el tumor puede extirparse.

Por su parte, la quimioterapia y la radioterapia también han incorporado avances que permiten optimizar su utilización y combinarlas con otros tratamientos. Ambas mantienen un papel importante en distintas etapas de la enfermedad, según las características de cada caso.

En los últimos años se han incorporado, además, estrategias innovadoras, como las terapias dirigidas y la inmunoterapia. Las primeras actúan sobre alteraciones moleculares específicas, mientras que la inmunoterapia estimula al sistema inmunitario para reconocer y atacar las células cancerosas.

“Hoy contamos con más herramientas para enfrentar el cáncer de pulmón. Las pruebas moleculares, las terapias dirigidas y la inmunoterapia han ampliado las opciones de tratamiento y han abierto nuevas posibilidades para muchos pacientes, incluso en etapas avanzadas. Pero esa innovación solo marca la diferencia si llega a tiempo. El panorama del cáncer de pulmón está cambiando y hay motivos reales para mirar hacia adelante con esperanza”, concluyó la doctora Barbieri.

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