Toronto intensifica gestiones adquirir dominicano K. Marte

TORONTO.– Los Azulejos de Toronto han reactivado su interés en adquirir mediante un cambio al intermedista dominicano Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, en una operación que podría reforzar considerablemente su ofensiva de cara a la próxima temporada de Grandes Ligas.

El periodista Héctor Gómez informó que las conversaciones para conseguir los servicios del estelar jugador se habían intensificado y que entre las posibilidades figuraba una reestructuración contractual mediante una extensión de cuatro años y 135 millones de dólares.

Sin embargo, otros reportes publicados este sábado indican que, aunque existe interés de Toronto, las negociaciones no han avanzado hasta el punto de que pueda considerarse inminente un acuerdo. El periodista de Sportsnet Ben Nicholson-Smith señaló que no tenía indicios de nuevos progresos en las conversaciones.

UN CAMBIO CON VARIOS OBSTÁCULOS

Marte, tres veces seleccionado al Juego de Estrellas, viene de una campaña en la que bateó para promedio de .249, con 22 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas. Pese a registrar números inferiores a los de temporadas anteriores, continúa siendo una pieza ofensiva de importancia en el mercado de cambios.

El dominicano tiene derecho a vetar cualquier negociación, debido a que acumula diez años de servicio en las Grandes Ligas y cinco temporadas consecutivas con Arizona. Por tanto, tendría que autorizar su traslado a Toronto.

Un elemento que podría favorecer a los Azulejos es su vínculo familiar con Vladimir Guerrero Jr., cuya esposa es prima de Marte.

ARIZONA EVALÚA SU FUTURO

Los Diamondbacks estarían dispuestos a escuchar ofertas por el intermedista, cuyo contrato representa un compromiso económico considerable. Toronto ya había consultado sobre su disponibilidad en el pasado, pero las exigencias de Arizona impidieron avanzar.

Por ahora, el interés de los Azulejos está reportado, pero no existe confirmación de un acuerdo entre ambas organizaciones. El futuro de Marte dependerá de las condiciones económicas, las exigencias de Arizona y la decisión del propio jugador.

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