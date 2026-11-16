Más de 50 estrellas iluminan la fachada Ágora Santo Domingo

SANTO DOMINGO. – Más de 50 estrellas luminosas transforman la fachada de Ágora Santo Domingo y se convierten en el principal atractivo de su propuesta navideña 2026. La intervención combina iluminación, diseño y responsabilidad ambiental para llevar la magia de la temporada a quienes visitan el centro comercial y transitan por la ciudad.

La propuesta incorpora 36,000 bombillas LED profesionales de alta luminosidad y bajo consumo energético, instaladas sobre estructuras fabricadas con aluminio reciclado y concebidas especialmente para integrarse a la arquitectura y fachada del centro comercial.

Esta intervención representa un nuevo paso en la apuesta de Ágora Santo Domingo por la innovación sostenible, al integrar creatividad, tecnología, uso eficiente de los recursos y cuidado del medio ambiente en una experiencia visual de gran impacto.

Como parte de su propuesta comercial para esta temporada, el centro comercial presenta la promoción “Navidad con Trineo Nuevo”, mediante la cual los visitantes podrán participar en sorteos electrónicos por sus compras realizadas entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026.

Por cada RD$7,000 de consumo en los establecimientos participantes, los clientes podrán generar un boleto electrónico, mientras que quienes realicen sus compras con tarjetas Scotiabank recibirán el doble de oportunidades de participación.

Los sorteos están programados para el 7 de diciembre de 2026 y el 5 de enero de 2027, con el respaldo de Cortés Hermanos & Co., Scotiabank y Automia–OMODA & JAECOO, patrocinadores oficiales de la Navidad 2026.

UNA DULCE NAVIDAD PARA COMPARTIR EN FAMILIA

Bajo el concepto “Dulce Navidad” y el lema “¡La Navidad está en tu corazón!”, Ágora Santo Domingo invita a sus visitantes a sumergirse en un universo lleno de fantasía, colores y tradiciones, inspirado en los dulces que evocan la magia de esta temporada.

La ambientación se complementa con diferentes estaciones temáticas, entre ellas el Tren de Santa, Dulces Pasteleros, Fábrica de Galletas y Dulce Parada, que invitan a los visitantes a recorrer y disfrutar de los espacios preparados para esta temporada.

“La Navidad es, sin lugar a dudas, una de las temporadas más especiales del año. En Ágora queremos que cada visita se convierta en una experiencia memorable, desde las más de 50 estrellas que iluminan nuestra fachada hasta los espacios que hemos preparado para que las familias disfruten de una Dulce Navidad. Con esta propuesta buscamos celebrar las tradiciones, crear nuevos recuerdos y recordar que la magia de la Navidad está en el corazón de cada uno de nosotros”, expresó Cony Taveras, directora comercial de Ágora.

Como parte de las experiencias que acompañan esta celebración, regresa el tradicional Árbol que Canta, integrado por más de 60 voces.

Este año ofrecerá 43 presentaciones, desde el 11 de noviembre hasta el 3 de enero de 2027, de lunes a viernes, de 7:00 a 8:00 de la noche, y los sábados y domingos, de 5:00 a 6:00 de la tarde, con personajes navideños que llenarán de música, ilusión y alegría los espacios del centro comercial.