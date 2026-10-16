Presentan en Nagua ambicioso proyecto Clínica Dr. José Bello

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NAGUA.- Se dio aquí el primer picazo de construcción de la Clínica Dr. José Bello, proyecto concebido para fortalecer la infraestructura sanitaria de la provincia María Trinidad Sánchez y la región Nordeste.

Impulsado por el doctor Abel Bello, el plan honra la memoria y vocación de servicio de su padre, el también médico José Bello.

Durante el acto, Herly Valenzuela, en representación de Ureval Arquitectos e Ingenieros, presentó las características de la obra, que tendrá nueve niveles sobre rasante y un nivel soterrado, con áreas de emergencia, diagnóstico, consulta, cirugía, hospitalización, maternidad, formación y administración.

El diseño contempla, entre otras cosas, equipos modernos diversos, múltiples consultorios, cuatro quirófanos, ochenta habitaciones, unidad de maternidad con dos salas de parto, auditorio y aulas para docencia.

El acto reunió a miembros de la familia Bello, representantes institucionales y autoridades, entre ellas el senador Alexis Victoria, el alcalde Junior Peralta y la gobernadora Amada López.

josepimentelmunoz@hotmail.com

JPM