Los Cerveceros eliminan a los Dodgers y van a Serie Mundial

Los Ángeles, California. — Los Milwaukee Brewers protagonizaron una remontada memorable al derrotar 6-4 a los Los Angeles Dodgers en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, completando una barrida de cuatro partidos y asegurando su primera clasificación a la Serie Mundial desde 1982.

El conjunto angelino comenzó con fuerza y tomó una ventaja de 4-0 en la segunda entrada, impulsado por un cuadrangular de tres carreras de Shohei Ohtani. Sin embargo, Milwaukee reaccionó con determinación y fue reduciendo la diferencia hasta igualar el marcador 4-4 en la quinta entrada.

La jugada decisiva llegó en el sexto episodio, cuando Garrett Mitchell conectó un jonrón solitario que puso a los Cerveceros al frente por primera vez en el encuentro. Más tarde, David Hamilton añadió otro cuadrangular en la novena entrada para asegurar la victoria visitante.

El cuerpo de relevistas de Milwaukee también fue determinante, al limitar a los Dodgers sin carreras durante los últimos siete episodios. Jake Bauers, por su destacada actuación ofensiva durante la serie, fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato.

La eliminación representa un duro golpe para Los Ángeles, vigente bicampeón de la Serie Mundial, mientras que Milwaukee celebra una clasificación histórica y buscará conquistar el primer título de Serie Mundial de su historia.

Conclusión: Los Cerveceros demostraron carácter, disciplina y capacidad de reacción en los momentos decisivos. Ahora, Milwaukee se prepara para disputar la Serie Mundial, con la ilusión de convertir una temporada extraordinaria en el mayor logro de la franquicia.

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