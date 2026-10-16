Diputada PRM ve a Collado como sucesor de Abinader

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SANTO DOMINGO. La diputada por San Juan Elvira Corporán afirmó que la población identifica a David Collado como sucesor del presidente Luis Abinader y aseguró que dirigentes del equipo de Yayo Sanz Lovatón se han integrado al proyecto político del ministro de Turismo.

Durante una entrevista en el programa Juego Político, conducido por los periodistas Joel Suero y Melvinson Almánzar, Corporán sostuvo que Collado genera confianza entre los ciudadanos y cuenta con una estructura partidaria que respalda sus aspiraciones.

“Es porque la gente ve en David el sucesor de Luis. Es la persona que la gente entiende que el país en sus manos está seguro”, expresó.

La legisladora indicó que entre los dirigentes incorporados figuran senadores, diputados y alcaldes que pertenecían al equipo de Sanz Lovatón. Manifestó su confianza en que el respaldo se traduzca en una victoria interna y electoral.

DESTACA INVERSIONES

En otro orden, Corporán valoró las inversiones del Gobierno en San Juan y destacó las acciones impulsadas por Abinader en áreas como educación, infraestructura, producción y asistencia social.

Entre las intervenciones mencionó el apoyo a las universidades, los programas de capacitación y la construcción y mejora de caminos, carreteras y puentes para conectar las comunidades.

También resaltó los programas de asistencia social, incluidas las tarjetas de solidaridad y las pensiones destinadas a adultos mayores.

La diputada consideró que la educación y la formación técnica son fundamentales para ampliar las oportunidades de los jóvenes y contribuir a reducir la pobreza.

“Ellos no son el futuro, son el presente”, expresó al referirse a la importancia de preparar a las nuevas generaciones.

Corporán agradeció, además, el respaldo recibido en las elecciones, cuando obtuvo 17,405 votos para ocupar una curul en la Cámara de Diputados, y reiteró su compromiso de representar a los ciudadanos de San Juan.

dh/am