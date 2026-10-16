EU: ICE arresta a dominicano condenado por fraude al IRS

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BOSTON.- La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Boston anunció el arresto de un ciudadano dominicano con múltiples condenas penales.

Furvio Flete García fue arrestado el 25 de septiembre de 2026 durante un operativo dirigido en Danbury, Connecticut, según una publicación de la agencia en la red social X.

Flete García había sido sentenciado el 20 de diciembre de 2017, tras declararse culpable en julio de ese mismo año ante un tribunal federal de Massachusetts.

La acusación comprendía un cargo por conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos, dos por fraude con dispositivos de acceso, 17 por apropiación indebida de bienes gubernamentales, 17 por robo de identidad agravado y 11 por lavado de dinero.

MODUS OPERANDI

Entre 2008 y 2015 Flete García obtuvo información de identificación personal de residentes de Puerto Rico, sin su conocimiento ni consentimiento, y pagó a terceros para que prepararan y presentaran declaraciones de impuestos a nombre de estos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Las declaraciones incluían ingresos y retenciones falsos para solicitar reembolsos fraudulentos. Posteriormente, el dominicano recogía los cheques en direcciones bajo su control y los cobraba con ayuda de cómplices, a cambio de un porcentaje de su valor nominal.

De acuerdo con la fiscalía, cobró más de siete millones de dólares en cheques fraudulentos en dos establecimientos de cambio de cheques en Lawrence, Massachusetts. Adicionalmente, se solicitaron otros cinco millones de dólares en reembolsos mediante declaraciones fraudulentas presentadas entre 2011 y 2015.

Además de la pena de prisión, el tribunal le ordenó pagar 7,737,486 dólares en restitución al IRS.

INTENTOS FALLIDOS DE REDUCIR CONDENA

De acuerdo con dos resoluciones del Tribunal Federal del Distrito de Connecticut, emitidas en noviembre de 2023 y septiembre de 2026, Flete García presentó peticiones para adelantar su salida de prisión, ambas denegadas.

En la primera, la jueza federal Kari A. Dooley rechazó el recurso de habeas corpus mediante el cual reclamaba la restitución de créditos por buena conducta y la aplicación de beneficios bajo la Ley de Primer Paso. El tribunal determinó que sus registros ya reflejaban el máximo de 54 días anuales por buena conducta y que su orden definitiva de deportación le impedía acceder a ese beneficio. La resolución consignó que permanecía recluido en la prisión federal de Danbury, con fecha proyectada de salida el 27 de septiembre de 2026.

El 22 de septiembre de 2026, pocos días antes de esa fecha, el juez federal Stefan R. Underhill rechazó una segunda petición similar, presentada el 11 de marzo. En ella, Flete García cuestionaba la validez de los documentos migratorios y alegaba una petición familiar I-130 supuestamente aprobada en 2015. El juez aclaró que dicho trámite no concede por sí solo la residencia ni anula una orden de expulsión, y que su reingreso irregular tras haber sido deportado le impedía ajustar su estatus.

HISTORIAL DELICTIVO

Flete García ya había sido condenado en abril de 2016 a 28 meses de prisión por reingreso ilegal a Estados Unidos, uso indebido de un número de Seguro Social y robo de identidad agravado.

Previamente, en julio de 2002, fue condenado a 119 días de prisión por presentar una solicitud fraudulenta de pasaporte. En agosto de ese mismo año, un juez de inmigración ordenó su expulsión de Estados Unidos, decisión que no apeló. Fue deportado el 21 de septiembre de 2002.