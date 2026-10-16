Pastor de Moya encabeza delegación RD en Feria Libro de Cali

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SANTO DOMINGO.- El viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, quien encabeza la delegación dominicana que participará en Cali Lee 2026: Feria Internacional del Libro de Cali, aseguró que el evento será una vitrina excepcional para promover a los escritores dominicanos y los valores esenciales de nuestra identidad.

La feria se celebrará del 23 de octubre al 2 de noviembre en Colombia y tiene a la República Dominicana como país invitado de honor.

De Moya expresó su entusiasmo por el hecho de que, por primera vez, esta importante feria sea dedicada a la República Dominicana, lo que calificó como un reconocimiento significativo.

“Este evento servirá como una importante vitrina para mostrar al mundo que en el país se está produciendo una literatura de gran calidad, a la altura de cualquier país de Latinoamérica”, afirmó.

UNA FERIA DE ALTO NIVEL

Destacó la magnitud del encuentro al recordar que, en su edición anterior, asistieron 520 mil personas y se vendieron 177 mil libros. “Es una cifra que debe llenar de orgullo y satisfacción a cualquier país. Es un evento de un gran nivel cultural”, subrayó.

Para el también Premio Nacional de Cuento 2003, poeta y artista multidisciplinario, la calidad de los autores nacionales justifica plenamente su proyección internacional. “Nuestros escritores merecen ya ser exhibidos en el exterior, y la Feria Cali Lee es un escenario esencial para ello. Esta es una gran noticia”, manifestó.

ARTESANÍA Y LITERATURA DOMINICANA

De Moya adelantó, además, que junto a las obras literarias se presentará una muestra de artesanía dominicana de sorprendente calidad.

Reveló que se exhibirán libros de distintos autores nacionales en los géneros de novela, cuento, poesía, ensayo e historia. “Habrá una muestra de lo mejor que producimos en términos literarios. Tenemos grandes escritores, el inmenso Pedro Henríquez Ureña es uno de ellos”, indicó.

La Feria Internacional del Libro de Cali, anteriormente denominada FIL Cali, es considerada el evento del libro más importante de la región. Su agenda cultural fue presentada el pasado 14 de octubre, ocasión en la que se anunció oficialmente a la República Dominicana como país invitado.

Entre los escritores dominicanos invitados, además de Pastor De Moya, figuran Frank Báez, Manuel García Cartagena, Ledis Priscila Velásquez Rivera y el antropólogo Jonathan Doleo. También asistirá la compositora Alicia Baroni, viceministra de Industrias Culturales y Creativas. El montaje del pabellón dominicano está a cargo de Luis Rivas.