CODEX expresa preocupación por caso Oscar Belgal

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NUEVA YORK.- El Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX) expresó preocupación por el incidente ocurrido el pasado 8 de octubre en Marble Hill, Nueva York, en el que el dominicano Oscar Belgal resultó herido de bala durante una intervención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«Nos consterna de manera particular que en el interior del vehículo se encontrara su hijo de cinco años de edad», indicó la entidad en un comunicado enviado a ALMOMENTO.NET.

Dijo reconoce la potestad del Estado para hacer cumplir las leyes migratorias y penales, siempre bajo estricto apego al debido proceso, al respeto irrestricto de los derechos fundamentales y al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.

«De igual modo, toda persona intervenida por la autoridad tiene el deber de acatar las órdenes legalmente impartidas», subrayó.

Explicó que «las circunstancias que rodearon este hecho, incluida la actuación de los agentes federales, deben ser esclarecidas mediante una investigación objetiva, transparente e imparcial, que establezca responsabilidades conforme a la ley».

RECHAZA CONDUCTAS PERJUDICAN COMUNIDAD

«Rechazamos de forma categórica toda conducta delictiva que lacere la convivencia social, que desacredite injustamente a nuestra comunidad laboriosa y que pueda servir de pretexto para impulsar iniciativas contrarias a las políticas de ciudades santuario, donde miles de inmigrantes honestos han encontrado, con esfuerzo y sacrificio, la oportunidad de construir una vida digna», declaró.

«En consecuencia, y en el ámbito de su representación institucional, CODEX declara persona non grata a quien mancille el honor de nuestro pabellón y el buen nombre de la diáspora mediante la comisión de delitos», afirmó.

NUESTRO COMPROMISO CON EU

Recordó que «Estados Unidos es una nación que nos abrió sus puertas y nos brindó la oportunidad de trabajar, superarnos y prosperar. Nuestra gratitud se traduce en respeto a sus instituciones, apego a sus leyes y compromiso inquebrantable con sus valores democráticos».

«Cada individuo responde ante la justicia por sus propios actos. Ninguna comunidad debe ser juzgada de manera colectiva. Los hechos que se atribuyen al señor Belgal no representan, bajo ninguna circunstancia, los valores, la ética de trabajo y la dignidad que caracterizan a la comunidad dominicana en los Estados Unidos», puntualizó.