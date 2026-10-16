Domínguez Brito propone plan para la industria tecnológica

SANTO DOMINGO. Francisco Domínguez Brito afirmó que la República Dominicana debe transformar la formación de su capital humano para competir en sectores de alta tecnología, como los semiconductores, la electrónica y la manufactura avanzada.
“La robótica y la inteligencia artificial transformarán enormemente la manufactura tradicional. No podemos aspirar a producir tecnología del siglo XXI con una educación que no responda a sus necesidades”, expresó.
El dirigente político propuso crear un Programa Nacional de Formación para Industrias de Alta Tecnología, con recursos destinados a articular universidades, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), centros técnicos, empresas e instituciones internacionales de investigación.
La iniciativa priorizaría la capacitación de ingenieros y técnicos en electrónica, microelectrónica, automatización, robótica, inteligencia artificial, materiales avanzados y manufactura de precisión.
Domínguez Brito también planteó revisar la asignación de becas para dar prioridad a carreras vinculadas con las demandas del mercado laboral y evitar la saturación de determinadas áreas profesionales.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la relación comercial con Estados Unidos, principal socio de la República Dominicana, mediante una mayor integración a sus cadenas de producción.
En ese sentido, propuso establecer incentivos para la construcción de nuevas naves industriales en zonas francas, con el objetivo de atraer inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo tecnológico.
“Queremos que nuestros jóvenes no solamente ensamblen productos, sino que aprendan a diseñar, innovar y crear tecnología”, sostuvo.
El dirigente consideró que la competitividad del país dependerá cada vez más de sus capacidades técnicas, la calidad de la educación y la preparación de profesionales para responder a las nuevas exigencias de la industria global.
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