Domínguez Brito propone plan para la industria tecnológica

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SANTO DOMINGO. Francisco Domínguez Brito afirmó que la República Dominicana debe transformar la formación de su capital humano para competir en sectores de alta tecnología, como los semiconductores, la electrónica y la manufactura avanzada.

“La robótica y la inteligencia artificial transformarán enormemente la manufactura tradicional. No podemos aspirar a producir tecnología del siglo XXI con una educación que no responda a sus necesidades”, expresó.

El dirigente político propuso crear un Programa Nacional de Formación para Industrias de Alta Tecnología, con recursos destinados a articular universidades, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), centros técnicos, empresas e instituciones internacionales de investigación.

La iniciativa priorizaría la capacitación de ingenieros y técnicos en electrónica, microelectrónica, automatización, robótica, inteligencia artificial, materiales avanzados y manufactura de precisión.

Domínguez Brito también planteó revisar la asignación de becas para dar prioridad a carreras vinculadas con las demandas del mercado laboral y evitar la saturación de determinadas áreas profesionales.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la relación comercial con Estados Unidos, principal socio de la República Dominicana, mediante una mayor integración a sus cadenas de producción.

En ese sentido, propuso establecer incentivos para la construcción de nuevas naves industriales en zonas francas, con el objetivo de atraer inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo tecnológico.

“Queremos que nuestros jóvenes no solamente ensamblen productos, sino que aprendan a diseñar, innovar y crear tecnología”, sostuvo.

El dirigente consideró que la competitividad del país dependerá cada vez más de sus capacidades técnicas, la calidad de la educación y la preparación de profesionales para responder a las nuevas exigencias de la industria global.

dh/am