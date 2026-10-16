PRM juramenta nueva dirección Circunscripción 2 en Florida Sur

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) juramentó a la nueva Dirección de la Circunscripción 2 del Exterior durante una jornada de trabajo en Florida Sur, Estados Unidos,

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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) juramentó a la nueva Dirección de la Circunscripción 2 del Exterior durante una jornada de trabajo en Florida Sur, Estados Unidos, orientada a fortalecer la organización y la unidad partidaria.

La actividad estuvo encabezada por el vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención Burgos, junto a Dionicio de los Santos, vicepresidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), y Opinio Díaz, miembro de ese organismo.

También participaron Antonio Rosario, cónsul general en Orlando; Tomás Kelly, delegado técnico ante la Junta Central Electoral (JCE), y Ricardo Gil, vicecónsul en Miami.

Durante el encuentro, Antonio Fernández Mena asumió la presidencia de la Circunscripción 2 del Exterior, acompañado por Luis Reynoso, como vicepresidente, y Rafael Espinal, como subsecretario general. Asimismo, Adelis Olivares, diputada, participó en la actividad.

En la seccional Florida Sur recibieron sus certificados de elección Kelvin Acosta, primer vicepresidente, y Luis Lassose, secretario general, junto a otros dirigentes.

Los representantes del partido reafirmaron su compromiso con la democracia interna y la integración de la diáspora dominicana en los procesos políticos de la organización.

La visita forma parte de los encuentros impulsados por la CNEI y la dirigencia nacional para fortalecer los vínculos con la militancia en el exterior y consolidar estructuras partidarias organizadas y participativas.

dh/am