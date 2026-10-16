ICE arresta cinco dominicanos en región de Nueva Inglaterra

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BOSTON.- Al menos cinco ciudadanos dominicanos han sido arrestados en las últimas semanas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Massachusetts, Nuevo Hampshire y Connecticut.

Según la agencia, todos se encontraban en Estados Unidos en situación migratoria irregular y cuentan con antecedentes de arrestos o condenas penales.

Estos tres estados, junto a Rhode Island, Vermont y Maine, conforman la región de Nueva Inglaterra, en el noreste del país.

El arresto más reciente fue el de Andy Sabriel Alcántara Beltré, detenido el pasado 8 de octubre durante operativos dirigidos en Dorchester, Massachusetts, informó ICE en su cuenta oficial @EROBoston.

El historial publicado por la agencia incluye arrestos por tráfico de 100 gramos o más de heroína, morfina, opio o fentanilo, así como por posesión de arma de fuego y municiones sin tarjeta de identificación de armas de fuego (FID).

También figuran cargos por posesión de drogas clase A; posesión con intención de distribuir drogas clase A; distribución de drogas clase A; posesión con intención de distribuir drogas clase B; y posesión de sustancia controlada clase B (cocaína).

Además, registra infracciones por conducir con licencia suspendida, conducir sin licencia, violación de normas de circulación en carriles señalizados y circular sin inspección vehicular.

ICE calificó a Beltré como «otro de los protegidos de Maura Healey» y atribuyó a su equipo de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) el mérito de haberlo retirado de las calles. El dominicano permanece bajo custodia federal a la espera del proceso de deportación.

ARRESTO EN NEW HAMPSHIRE

En octubre, ICE Boston también arrestó a Santo Rodolfo García Méndez durante operativos en Hillsboro, Nuevo Hampshire.

Según la agencia, se encontraba en situación migratoria irregular y cuenta con una condena por conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir sustancia controlada (heroína).

El 25 de septiembre, ICE Boston arrestó a Furvio Flete García en un operativo dirigido en Danbury, Connecticut. De acuerdo con la agencia, se encontraba en el país de manera irregular tras haber sido deportado previamente.

Su historial incluye una condena en 2002 por presentar una solicitud de pasaporte con información falsa; una condena en 2016 por reingreso ilegal a Estados Unidos, uso indebido de número de Seguro Social y robo de identidad agravado; y una condena en 2017 por conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos, entre otros cargos.

DEPORTADO DESDE LAWRENCE

Elvin Peguero Peña fue arrestado el 10 de septiembre en operativos dirigidos en Lawrence, Massachusetts.

Según ICE Boston, su historial incluye un arresto por posesión de drogas con intención de venderlas o distribuirlas (cocaína).

Es el único de los cinco cuya deportación ha sido confirmada por la agencia, que informó que fue expulsado del país el 6 de octubre. ICE sostuvo que esta deportación demuestra la eficiencia de su Oficina de Operaciones de Detención y Deportación en Boston para expulsar a extranjeros considerados delincuentes peligrosos.

ARRESTO TRAS SALIR DE PRISIÓN ESTATAL

David Jean Charles Peña Melo también fue arrestado el 10 de septiembre, tras salir de la custodia del Departamento de Corrección de Massachusetts.

De acuerdo con la agencia, su historial incluye una condena en 2018 por agresión sexual de carácter lascivo, por la que recibió cinco años de prisión, y una condena en 2024 por tráfico de drogas —200 gramos o más de cocaína—, por la que recibió la misma pena.

POBLACIÓN DOMINICANA EN LA REGIÓN

Massachusetts y Connecticut figuran entre los diez estados con mayor población dominicana en Estados Unidos. Ocupan el quinto y el octavo lugar, con 214,756 y 56,346 dominicanos respectivamente, según el Informe Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior.