Presentan en Dominicana libro con conferencia de Fidel Castro

El acto fue desarrollado en la UASD este 24 de julio del 2026.

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Santo Domingo, 25 jul (Prensa Latina) Una publicación que recoge la conferencia magistral pronunciada por Fidel Castro al recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fue presentada en la Primada de América.

Más de un centenar de personas se dieron cita en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Universidad para rendir homenaje a la vida y el legado del líder histórico de la Revolución cubana.

Durante la presentación, la doctora Rosalía Sosa Pérez, directora general de Cooperación y de Relaciones Internacionales de la UASD y presidenta del Comité de Honor por el Centenario de Fidel Castro, expresó su satisfacción por dar a conocer una obra que rescata y preserva la memoria histórica de la institución.

Explicó que la publicación reúne las palabras pronunciadas por el entonces rector de la UASD, Edylberto Cabral, así como la conferencia magistral impartida por Fidel Castro el 24 de agosto de 1998, durante el acto en que recibió el máximo reconocimiento académico de esa casa de altos estudios.

Sosa Pérez sostuvo que el libro constituye un valioso testimonio documental de una jornada que forma parte del patrimonio histórico, académico e intelectual de la Universidad.

Indicó que la obra preserva para las actuales y futuras generaciones las reflexiones compartidas en una ocasión de especial significado para la vida universitaria y para el debate de las ideas en América Latina y el Caribe.

Asimismo, señaló que al conferir a Fidel Castro el título de Doctor Honoris Causa, la UASD reconoció no solo a una figura de trascendencia internacional, sino también los ideales de justicia social, solidaridad, dignidad humana y defensa de los pueblos, principios que, afirmó, han inspirado la vocación humanista de esa casa de altos estudios.

Durante el encuentro, el embajador de Cuba en la República Dominicana, Ángel Arzuaga, destacó la figura del estadista y resaltó su permanente compromiso con la integración y la unidad de América Latina y el Caribe.lam/mpv