Presentan agenda de reunión de la Cepal prevista en Dominicana

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Santo Domingo, 27 ago.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de República Dominicana presentó hoy la agenda del 41 período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), previsto del 7 al 9 de octubre en Santiago de los Caballeros.

La exposición ante representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales, autoridades gubernamentales, empresarios y líderes de opinión, marca el inicio de la cuenta regresiva para una reunión que congregará a cancilleres, ministros y otras altas autoridades de los países miembros.

También asistirán representantes de organismos internacionales, la banca multilateral, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

El secretario ejecutivo de la Cepal, Luis Fidel Yáñez, explicó que la agenda de tres días incluirá debates sobre integración regional, transformación digital, inteligencia artificial, desarrollo productivo y macroeconomía para el desarrollo.

Yáñez consideró que el espacio ofrecerá a los Gobiernos de la región un espacio para reflexionar sobre el contexto geopolítico y geoeconómico mundial, así como discutir respuestas a los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe.

LOS DETALLES DE LA REUNION

Detalló que también se analizará el papel del diálogo entre los sectores público y privado en la transformación de República Dominicana y se desarrollará un intercambio entre cancilleres y altas autoridades sobre la gestión de las transformaciones en una época marcada por rupturas.

Durante la presentación, el canciller dominicano, Víctor «Ito» Bisonó, llamó a fortalecer la capacidad de los países de la región para dialogar, encontrar puntos de convergencia y construir respuestas frente a los desafíos comunes.

El 41 período de sesiones reunirá a los 45 Estados miembros y 14 miembros asociados de la Cepal, según los datos ofrecidos durante la presentación. La reunión constituye el principal encuentro bienal de la comisión regional de Naciones Unidas.

República Dominicana fue escogida como sede del encuentro durante la 40 reunión celebrada en Lima, Perú, en 2024, mientras que el acuerdo para su realización en Santiago de los Caballeros fue suscrito posteriormente por el Gobierno dominicano y la Cepal.

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