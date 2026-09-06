Prensa dominicana destaca el triunfo Paulino Liga Diamante

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Santo Domingo, 6 sep.- Los medios de comunicación de República Dominicana destacan hoy el triunfo de Marileidy Paulino en la final de los 400 metros de la Liga Diamante, celebrada en Bruselas, Bélgica, donde conquistó por cuarta ocasión el título.

La prensa resaltó especialmente que la campeona olímpica dominicana se impuso con un tiempo de 48.64 segundos, un registro que además le permitió establecer un nuevo récord en la prestigiosa serie mundial.

«La reina de los 400 metros!», tituló Diario Libre su información sobre la victoria, mientras subrayó que la atleta recuperó la corona que había perdido en 2025 y volvió a colocarse en lo más alto de la prueba.

El periódico también destacó la diferencia de 56 centésimas con la que Paulino superó a la noruega Henriette JÃ¦ger, segunda con 49.20 segundos, y a la jamaicana Nickisha Pryce, tercera con 49.36.

De igual manera el digital ALMOMENTO.NET destacó el triunfo en su portada.

Listín Diario puso el acento en otro hecho histórico: con la victoria, Paulino se convirtió en la primera mujer que conquista cuatro títulos de la Liga Diamante en los 400 metros, después de sus coronas de 2022, 2023 y 2024.

El medio recordó que la dominicana dejó atrás el empate que mantenía con la botsuanesa Amantle Montsho y la bahreiní Salwa Eid Naser, ambas con tres títulos en la especialidad.

La actuación en Bruselas también fue presentada como el cierre de una temporada excepcional.

Los medios dominicanos señalaron que Paulino ganó las seis carreras de 400 metros que disputó en la Liga Diamante y que consiguió récords en Doha, París, Mónaco, Silesia y Bruselas.

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