Premios Soberano celebrará su edición 42 el 17 de marzo 2027

La presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, destacó que la institución trabaja en una edición especial «que rinda homenaje al talento, trabajo y creatividad de nuestros artistas y al impacto que han tenido en la sociedad y en el mundo».

La gala contará nuevamente con la producción de César Suárez Jr, de acuerdo con un comunicado del gremio de periodistas.

Acroarte entrega cada año los Premios Soberano para galardonar lo mejor de la música, el arte popular, el arte clásico y las comunicaciones.