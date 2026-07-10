Precios del petróleo cierran con ligera baja; sigue la expectativa

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Los precios internacionales del petróleo cerraron la jornada de este viernes 10 de julio con descensos moderados, aunque acumularon ganancias en la semana debido a la persistente incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

El petróleo Brent (referencia internacional) cerró a US$76.01 por barril, una baja de 0.38%.

Petróleo WTI (referencia de Estados Unidos y República Dominicana) cerró en US$71.41 por barril, con un descenso de 0.93%.

Pese a la caída diaria, ambos contratos terminaron la semana en terreno positivo:

Brent: +5.5% semanal.

WTI: cerca de 4% de ganancia semanal.

La baja de este viernes respondió a una mayor confianza de los mercados en que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz podría normalizarse y a la expectativa de nuevos contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, lo que redujo parte de la prima de riesgo incorporada en los precios durante los últimos días.

Sin embargo, los operadores siguen atentos a la evolución de las tensiones en la región, debido a que cualquier interrupción del suministro podría volver a impulsar las cotizaciones.

sp-am