PRD ve transformación de la educación requiere un cambio

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SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, aseguró este sábado que la transformación del sistema educativo dominicano solo será posible con un gobierno que tenga visión de Estado, capacidad de gestión y un compromiso firme con la calidad de la enseñanza.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el Encuentro Nacional de Maestros del Frente Magisterial del PRD y de la Corriente Magisterial Salomé Ureña, celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde fueron juramentadas las direcciones de ambos organismos en los diferentes niveles de la estructura partidaria.

El Frente Magisterial del PRD está presidido por Manolo Mateo, mientras que la Corriente Magisterial Salomé Ureña es encabezada por Francelín Almonte.

Durante su discurso, Vargas sostuvo que, pese al aumento histórico de la inversión pública en educación, el país continúa registrando resultados insatisfactorios en el aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, consideró necesario reorientar las políticas educativas hacia la calidad, la excelencia y el fortalecimiento de la formación docente.

El dirigente político afirmó que los maestros no son responsables de las deficiencias del sistema educativo, sino uno de sus principales pilares, por lo que defendió la necesidad de garantizarles capacitación permanente, mejores herramientas pedagógicas y mayores oportunidades de desarrollo profesional.

Asimismo, criticó la gestión educativa del Gobierno, al considerar que la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha fracasado en la conducción de sectores estratégicos, entre ellos la educación, y planteó que el país requiere una nueva dirección para impulsar las transformaciones que demanda la sociedad.

En el plano político, Vargas exhortó a los docentes perredeístas a fortalecer las estructuras territoriales del PRD y a integrarse activamente al proceso de crecimiento de la organización con miras a los comicios de 2028.

“Desde hoy solo hay espacio para el trabajo político, para el esfuerzo personal y colectivo que contribuya al fortalecimiento y crecimiento del Partido Revolucionario Dominicano y así estar en condiciones de participar con éxito, solos o con alianzas, en los procesos electorales del 2028”, expresó.

El presidente del PRD también reconoció la labor desarrollada por el Frente Magisterial del partido y la Corriente Magisterial Salomé Ureña, destacando su aporte al fortalecimiento de la organización en el sector educativo.

La actividad fue encabezada por Miguel Vargas junto a la secretaria general del PRD, Peggy Cabral; el presidente ejecutivo, Héctor Guzmán; el secretario nacional de Organización, Carlos Dicló; el secretario nacional de Asuntos Electorales, José Juan Zapata; el secretario nacional de Educación y Doctrina, Henry Blanco, además de dirigentes nacionales, docentes y representantes magisteriales de distintas provincias del país.

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