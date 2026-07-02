PRD ve «desastrosa» la gestión del alcalde Ulises Rodríguez

Tejada habló en los Martes de Prensa, organizados por el periodista Luis Domínguez.

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SANTIAGO.– El presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Geovanny Tejada, calificó como «desastrosa» la gestión del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, al considerar que la administración municipal mantiene a la ciudad en un estado de abandono.

CRÍTICAS A LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Durante su participación en los tradicionales Martes de Prensa, organizados por el periodista Luis Domínguez, Tejada aseguró que el cabildo ha descuidado servicios esenciales, especialmente la recogida de desechos sólidos, lo que, según afirmó, ha provocado una creciente acumulación de basura en distintos sectores del municipio.

El dirigente perredeísta sostuvo que esta situación refleja una falta de eficiencia en la administración municipal y afecta la calidad de vida de los habitantes de Santiago.

CUESTIONA POPULARIDAD DEL GOBIERNO

En otro orden, Tejada afirmó que, de acuerdo con una encuesta a la que dijo haber tenido acceso, el partido oficialista registra apenas un 28 % de la preferencia electoral en la provincia de Santiago.

Asimismo, advirtió que el aumento del costo de la vida, los precios de los alimentos, los medicamentos y otros servicios básicos podría generar un clima de tensión social si no se adoptan medidas para enfrentar esas dificultades.

LLAMA A LA UNIDAD OPOSITORA

Finalmente, el presidente del comité municipal del PRD exhortó a los partidos de oposición a conformar un frente común con miras a las elecciones generales de 2028, con el objetivo de presentar una alternativa política al electorado.

Las declaraciones de Geovanny Tejada fueron ofrecidas durante el encuentro semanal con la prensa celebrado en la ciudad de Santiago.

an/am