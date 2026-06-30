PRD: El Estado mantiene deuda histórica con juventud frontera

Escuchar artículo
ELIAS PIÑA.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consideró que la falta de oportunidades laborales, el limitado acceso al crédito y la ausencia de políticas públicas orientadas al desarrollo de la juventud continúan provocando la migración de talento hacia otras zonas del país.
Así lo expresó Lenchi Darell Paniagua, presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana en esta provincia, quien sostuvo que el Estado dominicano mantiene una deuda histórica con la zona fronteriza, pese al esfuerzo y al potencial de su gente.
El joven estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, reclamó de las autoridades, durante una entrevista, más atención e inversión en Elías Piña.
an/am
0 Comments
Nuevos
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios