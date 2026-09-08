Posición al dormir aumenta el riesgo de un derrame cerebral

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¿Sabías que la postura en la que duermes podría influir en el riesgo de sufrir un derrame cerebral y en la salud general de tu corazón?.

En este video, un médico especialista explica qué posición común al dormir podría ejercer una presión adicional sobre el corazón, los vasos sanguíneos y la circulación cerebral, especialmente en adultos mayores de 50 años.

Te muestra cambios sencillos que podrían ayudarle a cuidar mejor tu salud mientras duermes.