PORTUGAL: Incendio de Vouzela ha quemado 15.000 hectáreas

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PORTUGAL 6 Jul.- El incendio del municipio de Vouzela, en el centro-norte de Portugal, ha devastado 15.000 hectáreas desde que se declaró el pasado jueves y que ha sido declarado como «en fase de resolución». Más de un centenar de concejos de Portugal se mantienen en alerta máxima por el riesgo de incendios.

Un millar de efectivos de Bomberos continúan desplegados en Vouzela y sus inmediacones por el riesgo de reactivación de alguno de los tres frentes que llegó a tener activos. El fuego comenzó el jueves y no fue declarado como controlado hasta el domingo, cuando ya había en el lugar efectivos y medios enviados por países como España o Italia.

La columna de humo provocada por el incendio llegó a medir 620 kilómetros y era claramente visible desde el espacio, como constata las imágenes del satélite Sentinel 3 del programa europeo Copérnico.

El Sistema de Gestión Integral de Fuegos Rurales (SGIFR) luso ha informado de un total de 30.155 hectáreas consumidas por los distintos incendios solo entre el 1 y el 5 de julio, principalmente en la región Centro (14.244 hectáreas) y Norte (11.834 hectáreas).

En comparación con 2025, la zona quemada casi se ha cuadriplicado y supone un récord desde 2017. Los incendios han aumentado un 70% en lo que va de año en relación con el mismo periodo de 2025 y se ha registrado el mayor número de incendios desde 2022.

Desde la semana pasada Portugal viene registrando temperaturas elevadas, por lo que el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) ha situado varios distritos en alerta roja por el calor. El Gobierno también decretó el viernes la situación de alerta en vigor hasta las 23.59 horas de este lunes por el «significativo agravamiento del riesgo de incendios rurales».

Más de un centenar de concejos están en situación de alerta máxima en los distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Évora, Beja y Faro, ha advertido el IPMA. El resto de concejos del Portugal continental están en riesgo elevado con la excepción de 19 concejos del litoral de los distritos de Leira, Lisboa, Coimbra, Aveiro y Oporto.

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