¿Por qué X y no Tweeter?

El autor es educador. Reside en Orlando, Florida.

Por lo general una marca empresarial o comercial no cambia su nombre o logo de presentación a menos que se vea impulsada por razones muy poderosas. Casi siempre el bajo rendimiento económico o la poca pegada con el público son los motivos que más justifican este tipo de cambio. Es muy raro ver que junto con el traspaso de un dueño a otro se dé también un cambio en la marca de fábrica.

Excepcionalmente este fue el caso en la adquisición de la marca Tweeter. Su nuevo propietario, Elon Musk, le cambió el nombre y el logo, denominándola simplemente X, a pesar del gran recurso que significa una marca de fábrica que ya estaba fuertemente establecida en la preferencia general con más de 240 millones de usuarios en todo el mundo, especialmente líderes de alta envergadura a nivel global.

Tweeter se convirtió en poco tiempo en la plataforma más usada como medio de comunicación entre las personalidades del más alto nivel económico, político, cultural y social. Muchos mandatarios de diversos países usaban este medio como forma preferencial de comunicar sus puntos de vista sobre diversos tópicos, incluso para dar a conocer nombramientos de funcionarios y emitir decretos y regulaciones.

Creo que a todo el mundo nos encantaba el nombre Tweeter (trineo) y el logo de ese particular pajarito azul que se veía tan gracioso con su postura de pleno inicio de vuelo. Sin lugar a duda esas imágenes pronto serán simplemente parte de un bello recuerdo para una generación que como la nuestra le ha tocado ver y vivir lo más sublime y lo más oscuro de la inventiva humana. La gran mayoría de usuarios de Tweeter todavía no salimos del asombro que nos produce un cambio para el cual no encontramos ninguna explicación lógica. Esto es una invitación a la especulación y a la formulación de posibles teorías en búsqueda de razones que puedan explicar este cambio.

Tengo que reconocer que yo tenía una gran expectativa desde el mismo momento que me enteré del cambio de dueño y de presentación de la plataforma. Me imaginé que esta nueva forma vendría acompañada de una profunda innovación tecnológica semejante a la que nos tenía acostumbrado el genio de los vehículos electrónicos Tesla y la plataforma de lanzamiento espacial X. A pesar de que ha habido unos cambios de menor cuantía, estos no justifican que se haya sacrificado una marca que ya había conquistado un espacio sólido en la preferencia de todo tipo de usuario de las plataformas virtuales.

No hay que ser un abanderado de la “teoría de la conspiración” para entender que detrás de todo esto hay algo que “huele muy raro”. El caso amerita análisis profundos, sobre todo cuando se es consciente del gran éxito acumulado por Elon Musk, quien es considerado el multibillonario más poderoso sobre la faz de la tierra. Yo invito al debate general sobre esta temática pues considero desde ya que detrás de todo esto vienen iniciativas que de una manera u otra van a afectar la vida de todos los mortales que habitamos el planeta.

Los temas que animarían el debate podrían ser entre otros (1) el significado del apellido Musk, (2) sentido oculto de algo a lo que se le prefiere llamar X, (3) declaraciones de Elon Musk sobre su rol en la guerra de Ukraine (Ucrania), (4) inusual personalidad carismática de Elon Musk y su interacción con las generaciones jóvenes y el liderazgo mundial, (5) reportes sobre el perfil psicológico y social del propietario y su trato psicopático con los asociados y empleados de sus compañías, (6) posibilidad de que estemos ante un líder de escala global, una especie de anticristo o algo parecido. En las próximas entregas estaremos analizando estos y otros temas interesantes relacionados con el ex Tweeter y actual X(eeter?).

jpm-am

