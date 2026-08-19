Arrestan en SDO uno buscado por asesinato en Puerto Rico

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SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas arrestó en Santo Domingo Oeste a un dominicano requerido en extradición por la Justicia estadounidense por cargos de asesinato en primer grado y varios delitos relacionados con armas de fuego.

Ramón Martínez, también conocido como Ramón Arturo Ortega Concepción o ‘El Negro Amante’, de 44 años, fue arrestado en la calle Primera, del sector Villa del Café Segunda, en una operación apoyada, además, por alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) y miembros del Ministerio Público.

CARGOS EN PUERTO RICO

Martínez es requerido por un tribunal de Puerto Rico por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, posesión y portación ilegal de armas de fuego, así como por disparar y apuntar con un arma, entre otros delitos.

Durante el operativo, los agentes ocuparon un vehículo, una pistola con su cargador y varias cápsulas, además de documentos y otras evidencias que, según la DNCD, estarían vinculadas con la investigación.

Martínez será puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para el inicio de los procedimientos legales relacionados con su extradición a Estados Unidos.