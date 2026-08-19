Arrestan en Jamaica acusado matar camionero en Santiago

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SANTO DOMINGO.- Uno de los acusados de asesinar a un conductor de un camión recolector de basura en abril pasado en Santiago fue localizado y arrestado en Jamaica, informaron este martes abogados de los familiares de la víctima.

Se trata de Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias ‘Macho’, señalado como el presunto autor material de la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada.

Metz Cruz permanecía prófugo desde el 17 de abril, cuando un grupo de motociclistas persiguió a Abreu tras un incidente ocurrido en las calles de Santiago.

TRÁMITES PARA EXTRADICIÓN

El abogado de la familia de la víctima, José Martínez Brito, dijo a medios en Santiago que ‘Macho’ fue localizado en territorio jamaicano y explicó que las autoridades realizan los trámites correspondientes para trasladarlo a República Dominicana, donde deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

De acuerdo al Ministerio Público, el incidente comenzó cuando varios motociclistas interceptaron el camión que conducía Abreu. Luego se produjo una persecución de aproximadamente 23 minutos, que terminó en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago.

El expediente señala que Metz Cruz habría colocado su motocicleta delante del camión para obligar al conductor a detenerse. Posteriormente, habría participado en la agresión que provocó las heridas que terminaron con la vida del trabajador.

Abreu Quezada, de 40 años, recibió atención médica tras resultar herido, pero murió. Había trabajado durante nueve meses como conductor y había procreado cinco hijos, según el expediente.

Por este caso, las autoridades arrestaron a siete personas, a quienes un tribunal de Santiago impuso prisión preventiva.