¿Por qué junio retrasó la regla de tantas mujeres?

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Cada cierto tiempo, las redes descubren un fenómeno colectivo. Este año fue junio: miles reportaron retrasos menstruales. Algunas pensaron en un misterio hormonal; otras, en astrología o conspiraciones. Pero la ciencia ofrece una respuesta menos espectacular y más interesante.

No existe evidencia de que junio o el verano alteren el ciclo menstrual de forma sistemática. El mayor análisis realizado hasta la fecha, con cerca de seis millones de ciclos registrados mediante aplicaciones digitales, no encontró relación entre las estaciones del año y la duración del ciclo (Tatsumi et al., 2020).

Entonces, ¿por qué ocurre esta sensación? Porque el ciclo menstrual no vive aislado en el útero: es un reflejo de todo lo que sucede en el cuerpo y en la vida de una mujer. El cerebro conversa permanentemente con los ovarios, y el estrés, la ansiedad, la falta de sueño y los cambios de rutina pueden retrasar la ovulación. Cuando esta se retrasa, la menstruación también.

Lo vimos durante la pandemia: millones de mujeres presentaron ciclos irregulares por el estrés colectivo, la infección por SARS-CoV-2 y, en algunos casos, un efecto transitorio tras la vacunación; la mayoría de estos cambios desapareció espontáneamente en pocos ciclos (Alvergne et al., 2022).

¿Y el calor? La exposición prolongada a temperaturas extremas —en mujeres que trabajan semanas o meses en ambientes de alta carga térmica— puede alterar el funcionamiento hormonal (Akhigbe et al., 2025). Pero unos días calurosos o unas vacaciones no bastan para producir estos cambios.

Lo que sí cambia en verano es nuestra vida. Dormimos peor, viajamos, hacemos menos o más ejercicio, enfrentamos estrés económico o cambios de rutina. El cerebro interpreta todo esto antes de decidir si ovula.

Por eso la menstruación es un verdadero termómetro biológico: refleja el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el entorno, y nos recuerda que la salud no depende de un solo órgano, sino de cómo vivimos.

Tal vez la pregunta no sea por qué junio retrasa la menstruación, sino qué está viviendo esa mujer cuyo cerebro decidió posponer, aunque fuera unos días, el complejo proceso de la ovulación.

La regla es una conversación entre el cerebro, las hormonas y el cuerpo. En ella quedan registradas las horas de sueño perdidas, las preocupaciones sin descanso y las cargas que las mujeres sostienen cada día. Cuando el ciclo cambia, no siempre anuncia enfermedad; a veces cuenta la historia de un organismo que intenta adaptarse y recuperar el equilibrio.

Junio no tiene ese poder. Pero la vida que muchas mujeres viven sí puede dejar huella. Escucharla, en lugar de temerle, es atender nuestras necesidades. La menstruación no sigue el calendario; sigue la vida. Antes de preguntarnos por qué se retrasó, preguntémonos cómo hemos vivido.

jpm-am