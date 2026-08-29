¿Por qué insistimos en llamar «pantalones» a una sola prenda?

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Crecimos escuchando la corrección casi como un dogma de fe lingüística. Ante cualquier descuido en singular, la advertencia paternal, la corrección escolar o el señalamiento del purista de turno no tardaban en llegar: «No digas «el pantalón», se dice «los pantalones»».

Durante generaciones, referirse a esta prenda en singular ha cargado con el estigma de la incorrección, un supuesto desliz propio del habla descuidada. Sin embargo, cuando uno detiene la marcha para examinar la lógica de las cosas y la evolución silenciosa de las palabras, surge una pregunta inevitable que interpela a la gramática oficial: ¿es realmente un error nombrar en singular algo que, en la práctica y en su diseño contemporáneo, constituye una unidad indivisible y absoluta?

Desde una perspectiva puramente conceptual, la intuición común acierta de pleno. Hoy en día, un pantalón es una única pieza de vestir que abraza la cintura y desciende cubriendo ambas extremidades a través de perneras irremediablemente cosidas, fundidas en un solo cuerpo textil. Si la prenda es una, si la aguja y el hilo la han transformado en un bloque indisoluble, ¿por qué nuestro idioma insiste obstinadamente en mantenerla atrapada en el plural?

La respuesta, sin embargo, no se halla en la lógica de la física moderna ni en la ingeniería de la moda actual, sino en los sótanos profundos de la historia. Si viajamos siglos atrás —recorriendo los pasillos de la Edad Media y el Renacimiento— descubriremos que las prendas inferiores del guardarropa occidental masculino no nacieron como una sola estructura.

Las llamadas calzas o los primitivos calzones eran, literalmente, dos perneras independientes que el caballero se ataba por separado a la cintura o al jubón mediante cintas y cordeles. En aquel tiempo, el plural (los calzones, las calzas) respondía a una realidad material tan inapelable como evidente: eran dos elementos absolutamente separados.

Cuando la sastrería dio el paso definitivo y unió ambas perneras en una sola tela para dar a luz al ancestro del pantalón moderno, el idioma ya arrastraba una inercia milenaria. Nos ocurrió exactamente lo mismo que con otros artefactos de doble simetría simbiótica: las tijeras, las gafas o los calzoncillos conservaron el plural porque en su origen mecánico o conceptual eran piezas gemelas. El hábito lingüístico se convirtió en segunda piel, y el plural se fosilizó en la costumbre.

No obstante, las lenguas no son museos estáticos; son organismos vivos que respiran, mutan y se adaptan al pulso de la realidad material. Pretender congelar el español en las normas rígidas de siglos pasados ignora que la propia Academia de la Lengua ya reconoce, acoge y define en riguroso singular la palabra pantalón como esa «prenda de vestir que se ajusta a la cintura y cubre cada pierna por separado».

Hoy, decir «me compré un pantalón nuevo» no solo suena natural en cualquier rincón del mundo hispanohablante, sino que describe con fidelidad absoluta lo que el comprador sostiene en las manos.

El uso del singular está absolutamente reconocido, documentado y es de uso general en el español de todo el mundo.

La idea de que el singular es una incorrección pertenece, por tanto, a un purismo anacrónico que confunde la tradición con la petrificación. La lengua la construyen y la redimen a diario quienes la habitan y la hablan. Si la prenda física se ha fundido en un solo cuerpo, es perfectamente legítimo y coherente que nuestra gramática le otorgue la unidad que sus hilos ya poseen.

Empleamos el plural «ponte los pantalones» (a veces con un matiz idiomático o metafórico) o describimos texturas amplias con fórmulas mixtas.

Aunque gramaticalmente el singular y el plural conviven, en la práctica cotidiana solemos alternarlos según el matiz.

Al fin y al cabo, las palabras son el mapa con el que intentamos descifrar el mundo: cuando el mapa evoluciona para reflejar con mayor justicia la realidad tangible, lo verdaderamente sensato es dejar de pelearse con la brújula y permitir que el idioma camine, por fin, en libertad.

JPM