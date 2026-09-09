Polonia traslada EU información sabotajes rusos en su territorio

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POLONIA 9 Sep.- El ministro sin cartera y coordinador de los Servicios Especiales de Polonia, Tomasz Siemoniak, ha señalado que ha trasladado a altos cargos de Estados Unidos la información recopilada sobre sabotajes rusos en su territorio, recalcando el apoyo constante de Washington ante la amenaza que representa Moscú.

«Realizamos una amplia revisión de la cooperación entre los servicios de Inteligencia de Polonia y Estados Unidos. Los años de colaboración en diferentes partes del mundo han construido entre los servicios una gran confianza y la capacidad de aumentar las capacidades conjuntas», ha asegurado en un mensaje en redes sociales sobre sus contactos con la Administración estadounidense, en concreto con el subdirector de Inteligencia Nacional, Aaron Lukas.

Según ha detallado, gran parte de la conversación trató de las amenazas que enfrenta Polonia, momento en el que ha incidido en los sabotajes perpetrados por Rusia.

«Presenté al interlocutor información completa sobre las actividades de sabotaje por encargo de los servicios rusos en territorio polaco y europeo», ha explicado Siemoniak, quien ha valorado el «apoyo constante» de los servicios estadounidenses en todas las áreas.

Se trata de la segunda reunión de alto nivel en su viaje a Washington, después de verse este martes con el director de la CIA, John Ratcliffe, ante quien valoró la alianza polaco-estadounidense, que describió como «fuerte e inquebrantable». «La estrecha cooperación de nuestros servicios especiales es uno de sus fundamentos», ha destacado.

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