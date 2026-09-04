Policía niega desaparición de 18 niños como circula en las redes

Ninguno de los casos que aparecen en dicha lista ha podido ser detectado como cierto, aseguró Pesqueira sobre la publicación en la que aparecen las caras de supuestos niños desaparecidos bajo el título «Niños desaparecidos en República Dominicana. No se han encontrado desde el 2024 hasta el 2026. Ellos no aparecen, pero sus familias nunca dejan de buscarlos».

«Esta publicación que está circulando en distintos medios y redes es totalmente falsa», indicó en una comparecencia ante medios de comunicación, y añadió que de momento han podido hallar que el origen de esta desinformación se sitúa en Nueva Jersey (Estados Unidos).

INVESTIGACIONES DETERMINARON ES FALSO

«Mediante labores de ciberpatrullaje se ha podido establecer que es falsa», insistió.

La Policía ha realizado una investigación sobre cada supuesto caso y ha averiguado que no son ciertos. También ha realizado en los medios de comunicación una búsqueda individualizada de cada supuesta desaparición que aparece en dicha lista y no se han encontrado casos correspondientes.

«Buscamos los nombres de estos niños y no coincide con ninguna búsqueda, incluso algunos de los nombres corresponden a personas adultas», indicó.

SEIS DESAPARICIONES PENDIENTES DESDE 2020

La Policía tiene seis casos pendientes de niños (de entre 0 y 11 años) desaparecidos entre 2020 y la actualidad. Se trata de desapariciones que no se han resuelto registradas en 2022, 2023 y 2025, dos en cada uno de dichos años.

Las desapariciones irresolutas más recientes son las de Ronaldi Nicola Calderón, desaparecido el 30 de marzo de 2025 en Manabao (Jarabacoa) y la de Brianna Genao Rosario, desaparecida el 31 de diciembre de 2025 en Imbert (Puerto Plata).

En 2023 desapareció Fraynel Daniel Ciprián Montero, el 4 de febrero, en Valiente (Boca Chica) y Ruth Esther Paredes Ramírez, el 15 de marzo, en La Caleta (Boca Chica).

En 2022 desaparecieron Luis Ángel González Méndez, el 6 de febrero, en Vicente Nobel (Barahona) y Kendry Esmil, el 2 de abril,| en Juan Herrera (San Juan).

an/am