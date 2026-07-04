Policía entrega a justicia cabo implicado en muerte de joven

José Francisco Moreta Heredia, acusado de la muerte de Darlin Mercado Reyes, fue entregado este 4 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– La Policía Nacional informó este sábado que puso a disposición del Ministerio Público al cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado como el agente involucrado en la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida la tarde del viernes 3 de julio en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

La institución indicó que el alistado fue entregado a las autoridades judiciales para que responda por los hechos y se determine su responsabilidad conforme al debido proceso.

Asimismo, condenó lo ocurrido y reiteró que no tolerará actuaciones contrarias a la ley, los protocolos institucionales ni al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

VISITA A LOS FAMILIARES

Como parte de las acciones adoptadas tras el incidente, el director general de la Policía Nacional visitó a los familiares de Mercado Reyes para expresarles sus condolencias y solidaridad.

Durante el encuentro, les aseguró que la institución colaborará plenamente con las investigaciones para esclarecer el caso y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias establecidas por la ley.

FARIDE RAFUL CONDENA EL HECHO

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó el hecho como «imperdonable» y afirmó que ningún miembro de la institución puede escudarse en el uniforme para evadir la justicia.

«Es imperdonable un abuso policial de este nivel que hoy enluta a una familia dominicana. Como madre, no puedo imaginar el dolor de perder un hijo de esta manera», manifestó.

La funcionaria dijo que ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad. «El agente involucrado ha sido apresado y puesto a disposición de la justicia para que responda con todo el peso de la ley por el enorme daño causado», expresó.

COMPROMISO CON LA REFORMA POLICIAL

La Policía Nacional sostuvo que la respuesta inmediata al caso se enmarca en los principios de la reforma y transformación institucional, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de derecho.

En ese sentido, reafirmó que todo miembro que incurra en conductas ilícitas deberá responder de manera personal por sus actos, sin excepciones, y reiteró su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la consolidación de una institución más profesional, responsable y apegada a la ley.

an/am