Policía entrega a justicia cabo implicado en muerte de joven

SANTO DOMINGO.– La Policía Nacional informó este sábado que puso a disposición del Ministerio Público al cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado como el agente involucrado en la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida la tarde del viernes 3 de julio en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.
La institución indicó que el alistado fue entregado a las autoridades judiciales para que responda por los hechos y se determine su responsabilidad conforme al debido proceso.
Asimismo, condenó lo ocurrido y reiteró que no tolerará actuaciones contrarias a la ley, los protocolos institucionales ni al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
VISITA A LOS FAMILIARES
Como parte de las acciones adoptadas tras el incidente, el director general de la Policía Nacional visitó a los familiares de Mercado Reyes para expresarles sus condolencias y solidaridad.
Durante el encuentro, les aseguró que la institución colaborará plenamente con las investigaciones para esclarecer el caso y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias establecidas por la ley.
FARIDE RAFUL CONDENA EL HECHO
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó el hecho como «imperdonable» y afirmó que ningún miembro de la institución puede escudarse en el uniforme para evadir la justicia.
«Es imperdonable un abuso policial de este nivel que hoy enluta a una familia dominicana. Como madre, no puedo imaginar el dolor de perder un hijo de esta manera», manifestó.
La funcionaria dijo que ningún uniforme puede ser un escudo para la impunidad. «El agente involucrado ha sido apresado y puesto a disposición de la justicia para que responda con todo el peso de la ley por el enorme daño causado», expresó.
COMPROMISO CON LA REFORMA POLICIAL
La Policía Nacional sostuvo que la respuesta inmediata al caso se enmarca en los principios de la reforma y transformación institucional, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de derecho.
En ese sentido, reafirmó que todo miembro que incurra en conductas ilícitas deberá responder de manera personal por sus actos, sin excepciones, y reiteró su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la consolidación de una institución más profesional, responsable y apegada a la ley.
an/am
MUY BIEN HECHO POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA Y LA MINISTRA PERO ESTOY CASI SEGURO QUE NO LE DARAN LA PENA MAXIMA CUANDO A TODAS LUCES CALIFICA PARA ESO PORQUE FUE ALGO PLANEADO, EL FUE A BUSCAR A ESE JOVEN CON LA INTENCIÓN DE MATARLO, EL JOVEN LEVANTO LOS BRAZOS DESARMADO EN CLARA SEÑAL DE OBEDIENCIA PERO ESTE CRIMINAL CON UNIFORME Y CRE.YENDOSE DUEÑO DE LA VIDA LO ASESINO VILMENTE, TIENEN QUE AUMENTAR LAS PENAS DE CÁRCEL PARA ESTOS CASOS.
COMO ES POSIBLE QUE SIENDO EEUU MAS DE 30 VECES MAS POBLADOS QUE REPÚBLICA DOMINICANA AQUI HAYAN MAS CASOS DE ABUSOS POLICIALES? LA RESPUESTA ES UNA SOLA, NO HAY DRÁSTICAS CONSECUENCIAS, SI LAS HUBIESE CON PENAS DE CÁRCEL COMO EN EEUU QUE HAY CASOS DE POLICÍAS CONDENADOS A 80, 75 O 100 AÑOS DE CARCEL PARA CON EL RELAJO DE QUE LE REDUCEN LA PENA A LA MITAD EN ALGUNOS CASOS NO EN TODOS PERO CON ESO TIENEN QUE CUMPLIR POR LO MENOS 30 O 40 AÑOS PRESOS DE VERDAD EN LA CARCEL NO DISQUE DOMICILIARIA O EN OPERACIONES ESPECIALES,… Leer mas »
Eso son haitiano!. En rep. dom. no hay prietos y mucho meno bembone pelo malo. Lo dominicano somo mestizo indio con epañola. Preguntele a jhonny letrina quien es rubio pelo de maiz y de ojo azule.
La mona ALI NUÑEZ es una haitiana guillá
Y cual es el JODIO entrenamiento que le dan a estos burros?