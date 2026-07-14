Policía desmiente reducción de subsidios por riesgos en Haití

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Puerto Príncipe, 14 jul.- La Policía Nacional de Haití (PNH) desmintió informaciones respecto a que ese cuerpo aplica hoy reducciones del 15 por ciento a los subsidios por riesgos en el ejercicio de sus funciones.

Ninguna de las autoridades competentes autorizadas para dictaminar sobre este asunto, entre ellas la Oficina del Primer Ministro o el Ministerio de Economía y Finanzas, asumió hasta ahora esa decisión, subrayó la institución en un comunicado de prensa.

La PNH instó a sus miembros, además, a actuar con responsabilidad, abstenerse de difundir o transmitir información sin verificar sobre ese tipo de asuntos, y a remitirse solo a las comunicaciones oficiales, a fin de evitar confusiones o interpretaciones erróneas.

Todas las decisiones administrativas o financieras relacionadas con el personal de la institución serán comunicadas a través de los canales oficiales y autoridades competentes del Estado, agrega el texto.

El desmentido oficial de la PNH siguió a la difusión días atrás en las redes sociales de los citados rumores sobre presuntos recortes de los subsidios contra esa entidad, que mencionaban como fuentes a miembros de ese cuerpo bajo condición de anonimato.

of-am