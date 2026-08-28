PN dispone cambios en áreas operativas e investigativas

Los cambios, correspondientes a los días 26 y 27 de agosto, fueron anunciados este 28.

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SANTO DOMINGO.- El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso nuevas designaciones de oficiales superiores y subalternos en distintas áreas operativas, investigativas, territoriales y administrativas de la institución.

Los cambios anunciados este viernes corresponden a los días 26 y 27 de agosto, incluyen departamentos operativos, supervisiones territoriales y unidades especializadas de investigación, tecnología, Policía de Turismo, Recursos Humanos y Sanidad Policial.

PRINCIPALES DESIGNACIONES

Entre las designaciones figura la del coronel Zauris Belliard Vargas como comandante del Departamento Operativo I en Villa Mella, Santo Domingo Norte; el coronel Luis Nazario Ferreras Herasme, en el Departamento Operativo I de Las Terrenas; el coronel Silvano Ubri Rosario, en Samaná, y el coronel Alberto Antonio Coronado Pineda, en Nagua.

Asimismo, el coronel Julio C. Cordero Pérez fue designado subdirector de área de la Policía Cibernética, mientras que el coronel Roger A. Reynoso Vargas asumirá el Departamento Operativo II de Investigaciones de Asuntos Internos, con asiento en la Inspectoría General.

En las áreas tecnológicas, el coronel José D. Cohen Gómez estará al frente del Departamento Operativo II de Laboratorios de Informática Forense y Ciberpatrullaje. El teniente coronel Ramón Sánchez Balbuena fue designado comandante del Departamento II de Operaciones de Investigaciones de Alta Tecnología.

SDNCAMBIOS TERRITORIALES

El coronel David Díaz Núñez asumirá como subdirector regional de Operaciones, con asiento en Santo Domingo Norte.

También fueron designados oficiales en funciones de supervisión en Nagua, Cabrera, Río San Juan, Samaná, Sánchez y El Catey, además de nuevos responsables en Investigaciones de Asuntos Internos y Sanidad Policial.

La institución informó que los movimientos buscan fortalecer el liderazgo territorial, mejorar la supervisión operativa y reforzar las capacidades investigativas y tecnológicas, procurando una respuesta más eficiente y oportuna a la ciudadanía.

an/am