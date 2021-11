PLD pondera decisión Gobierno de subsidiar compra fertilizantes

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ponderó que el Gobierno haya creeadoun fondo de 1,600 millones de pesos para subsidiar los precios de los principales fertilizantes que se usan en el país, lo que evitaría una subida en los precios de los productos agrícolas.



Carlos Segura Fóster, miembro del Comité Central del PLD y exadministrador general del Banco Agrícola, propuso, sin embargo, que se congelen los precios que tenían en septiembre los fertilizantes.

Advirtió también que la referida cantidad es insuficiente. «Ese fondo apenas serviría para subsidios durante un breve tiempo», explicó.

“Pienso que mil 600 millones de pesos van a cubrir por un período corto de subsidio, dada la cantidad de fertilizantes que se utiliza, que iniciamos ahora mismo la siembra de habichuelas y que está en curso la siembra de ajo y que se va a iniciar el mes que viene la siembra de arroz”, detalló Segura Fóster, en la plataforma Ojalá Multimedia, fuente que acopió la Secretaría de Comunicaciones del PLD para reseñar los principales aspectos de la intervención del experto agropecuario.

El exfuncionario califico de «buena intención» la creación del fondo de subsidio anunciado por el gobierno. «Desde el PLD le damos la bienvenida, porque con la iniciativa se logra reducir el costo de producción agrícola, aunque en ejercicio de una oposición responsable», puntualizó.

Precisó que de los 5,000 mil millones anunciados a manera préstamos a la agropecuaria, la proporción destinada a medianos y pequeños productores no pasa del 10%, por lo que sugirimos «que no suceda lo mismo con los recién anunciados mil 600 millones de pesos en subsidio para fertilizantes, porque realmente los subsidios deben ir a los más necesitados, no a los ricos, no a los poderosos, no a los que tienen capacidad de asimilar los incrementos de los costos”.

Asimismo, sugirió al gobierno que «evite la situación que se vio con los productores de cerdo afectados por la peste porcina africana». Explicó que «la mayoría de los 200 millones de pesos destinados a ese sector ha ido a parar a manos de gente desvinculada totalmente de esa actividad productiva».

«A otros que siendo propietarios de cerdos les han pagado dos y tres veces los cerdos que les sacrificaron», agregó.

Aseguró que “nosotros lo que deseamos es que las cosas se hagan correctamente”.

jt/am