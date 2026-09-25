PLD llama a honrar legado de Bosch y fortalecer la unidad

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) conmemoró este viernes el 63 aniversario del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 contra el Gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, acontecimiento que interrumpió el proceso democrático iniciado tras el fin de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

En un mensaje divulgado por Alejandrina Germán, secretaria de Formación Política del PLD, la organización fundada por Bosch llamó a su dirigencia y militancia a mantener viva la memoria de aquel episodio histórico, fortalecer la unidad partidaria y reafirmar los principios del Boschismo, así como su compromiso con la democracia, la institucionalidad y el desarrollo nacional.

TRANSFORMACIONES POLÍTICAS

El PLD recordó que Bosch asumió la Presidencia de la República el 27 de febrero de 1963 y que, durante los siete meses que permaneció en el poder, impulsó transformaciones políticas y sociales, entre ellas la promulgación de la Constitución del 29 de abril de ese año, que amplió las garantías democráticas y los derechos ciudadanos.

La organización destacó entre las políticas de esa administración la defensa de las libertades públicas, el reordenamiento de la propiedad de la tierra, el rechazo a contratos que consideraba lesivos al interés nacional, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la defensa de la soberanía.

De acuerdo con el PLD, esas iniciativas encontraron la oposición de sectores políticos y económicos que antepusieron sus intereses particulares a la consolidación del sistema democrático, lo que finalmente desembocó en el derrocamiento del Gobierno constitucional.

LLAMADO A FORTALECER LA UNIDAD

El partido consideró que el golpe de Estado significó una ruptura del orden institucional y alteró el rumbo político del país, por lo que planteó la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones las lecciones derivadas de aquel acontecimiento.

En ese contexto, el PLD, fundado por Bosch el 15 de diciembre de 1973, reafirmó su compromiso con los principios de su fundador y destacó la importancia de mantener vigentes sus enseñanzas en el ejercicio de la política.

sp-am