PLD defiende validez consulta interna, niega sea vinculante

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) defendió la validez de su proceso interno para la selección de su aspirante presidencial, al restar efectos vinculantes a una certificación emitida por la Junta Central Electoral (JCE) en torno a la consulta que desarrolla la organización política.

El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, explicó que el documento emitido por la JCE responde a una solicitud particular y no constituye una decisión de carácter obligatorio para la organización.

Aseguró que esto no detiene ni condiciona los trabajos de la Comisión Organizadora para la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales.

“La JCE respondió a una petición individual que le hizo Francisco Domínguez Brito. Esa comunicación expresa el parecer de la JCE sobre lo planteado por él, pero no tiene ningún efecto vinculante para nosotros”, afirmó Dantés Díaz.

DERECHO DE LOS PARTIDOS A SU AUTODETERMINACIÓN

En la misma línea, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, sostuvo que la certificación de la JCE “no tiene nada que ver” con los trabajos organizativos de la consulta interna prevista para el 18 de octubre, mediante la cual la organización busca identificar al aspirante de mayor nivel de simpatía.

Lorenzo defendió el derecho de los partidos a su autodeterminación, amparado —dijo— en la Constitución y en criterios del Tribunal Superior Electoral, al tiempo de afirmar que la JCE no fue apoderada de ningún conflicto entre partes.

“El PLD es respetuoso de la normativa electoral, pero esta certificación responde a una solicitud individual. La Junta no ha escuchado a la comisión organizadora”, expresó.

AVANZA EN LA PREPARACIÓN DE SU CONSULTA INTERNA

Asimismo, sostuvo que la JCE actúa como un órgano administrativo que responde a solicitudes ciudadanas y que su respuesta no puede interpretarse como una determinación colectiva que afecte los procesos internos del partido.

El PLD reiteró que avanza de manera “exitosa” en la preparación de su consulta interna, con la que busca definir su aspirante presidencial de cara a los próximos procesos electorales.

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