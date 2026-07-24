PLD defiende ante TSE derecho a consulta interna 18 de octubre

Los juristas José Ramón Fadul, Manuel Galván e Iván Lorenzo conversan con periodistas este 23 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) defendió ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) su derecho a celebrar la consulta interna programada para el 18 de octubre, durante la audiencia sobre un recurso que busca anular la reunión del Comité Central que aprobó esa convocatoria.

La representación legal del partido estuvo a cargo de los juristas José Ramón (Monchy) Fadul, Manuel Galván e Iván Lorenzo, quienes sostuvieron que una decisión contraria afectaría no solo al PLD, sino al sistema de partidos políticos del país.

Fadul, miembro del Comité Político y delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, afirmó que el caso podría sentar un precedente sobre el alcance de la democracia interna de las organizaciones políticas.

Indicó que limitar la realización de consultas internas debilitaría el funcionamiento de los partidos, los cuales, según expresó, tienen el derecho de organizar sus actividades siempre que respeten la Constitución, las leyes y el orden jurídico.

CONSULTA NO ES PARA ELEGIR CANDIDATO

Asimismo, aclaró que la consulta no tiene como objetivo elegir un candidato, sino medir el nivel de aceptación y preferencia de los aspirantes. Agregó que quienes participen en ese proceso podrán formalizar posteriormente sus candidaturas dentro de los plazos establecidos por la ley.

Por su parte, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, sostuvo que consultar a la ciudadanía forma parte del derecho de autodeterminación de los partidos políticos y recordó que el TSE ha respaldado ese principio en decisiones anteriores.

Explicó que la acción sometida ante el tribunal cuestiona aspectos de la convocatoria del Comité Central y no la legalidad de la consulta en sí.

Lorenzo expresó su confianza en que el TSE emitirá un fallo que fortalezca la democracia interna de los partidos y garantice el derecho de las organizaciones políticas a consultar y escuchar a la ciudadanía.

an/am