PLD: apagones, delincuencia y alimentos caros preocupa RD

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SANTO DOMINGO.- Los problemas en el servicio eléctrico, las altas facturas, delincuencia y el incremento en los precios de los alimentos figuran entre las principales preocupaciones que, según la vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, expresan ciudadanos durante sus recorridos por distintos sectores del país.

La dirigente opositora afirmó que la población enfrenta dificultades tanto por la inestabilidad del servicio eléctrico como por el elevado costo que representa para los hogares.

“Todos estamos a nivel nacional desesperados, no solo porque no estamos recibiendo el servicio, sino por las altas facturas que estamos obviamente pagando”, manifestó Cuello.

La vicepresidenta del PLD sostuvo que la situación energética se suma a otros problemas que afectan directamente la economía de las familias y los comercios.

INSEGURIDAD Y PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

Cuello también señaló la inseguridad ciudadana como una de las situaciones que generan mayor preocupación en las comunidades.

“Muchos problemas de delincuencia. La gente se sigue quejando fuertemente de lugares con puntos de droga donde no han visto una acción policial real para desmantelar esos espacios”, expresó.

Asimismo, destacó el impacto del aumento de los precios de los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.

Según explicó, comerciantes consultados durante sus recorridos le han manifestado que las ventas han disminuido debido a las dificultades económicas de la población, situación que también atribuyó a las interrupciones eléctricas.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un taller de formación en valores dirigido a dirigentes municipales del PLD, celebrado en la Casa Nacional de esa organización.

Durante la actividad, Cuello resaltó la importancia de fortalecer principios como el servicio, la honestidad, la justicia social y la no violencia dentro de las estructuras partidarias.

an/am