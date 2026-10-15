PLD anuncia calendario de acciones para próximos meses

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SANTO DOMINGO. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, anunció un calendario de actividades políticas y organizativas que incluye juramentaciones de nuevos miembros, inauguración de locales y actos conmemorativos.

Durante una asamblea de dirigentes encabezada por el presidente del partido, Danilo Medina, Pujols informó que las jornadas de juramentación continuarán en coordinación con las direcciones provinciales y municipales durante los próximos meses.

El programa contempla un acto para el Gran Santo Domingo el domingo 13 de diciembre, como parte de las actividades por el aniversario de la organización, fundada el 15 de diciembre de 1973.

Pujols indicó que el partido cuenta con 163 locales operativos en el país y otros 54 pendientes de inauguración.

La agenda también incluye un homenaje al dirigente Cheché Luna, el 23 de octubre; una misa en memoria de Reinaldo Pared Pérez, el día 28, y actividades en La Vega, el 1 de noviembre, por el aniversario del fallecimiento del fundador del PLD, Juan Bosch.

Asimismo, el 6 de noviembre se realizará un acto en San Cristóbal por el Día de la Constitución, mientras que el 1 de diciembre tendrá lugar el encendido de la decoración navideña en la sede nacional.

El calendario culminará con la conmemoración del 53 aniversario del partido, el 15 de diciembre.

Pujols anunció, además, una campaña nacional de promoción que incluirá vallas publicitarias y contenidos digitales bajo el mensaje «Con el PLD se vivía mejor», así como acciones para captar nuevos miembros.

El dirigente exhortó a la militancia a participar en las actividades y trabajar desde sus respectivas demarcaciones para fortalecer las estructuras partidarias.

dh/am