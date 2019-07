Empieza la política. La Junta Central Electoral ha cantado “Play Ball” para que arranque la precampaña electoral con miras a elegir los candidatos de los partidos que terciarán en las elecciones del año 2020. Play Ball significa que el juego de pelota o de beisbol comienza y el pitcher se prepara a recibir las señales del Cátcher para iniciar sus lanzamientos con el propósito de ponchar al bateador y el bateador piensa conectarle de Hit. El 06 de octubre del 2019 está reto.

Se espera que los árbitros sean imparciales y los jugadores se esfuercen para obtener un buen rendimiento para que su equipo gane el juego y cada jugador alcance su meta como bateador, el pitcher, cátcher, campo cortos y jugadores de los filders izquierdo, derecho y central. El manager de cada equipo deberá concentrarse en dirigir sus jugadores con sentido de equidad y permitiendo que cada uno logre sus objetivos con sus propios esfuerzos.

La política es muy parecida al juego de pelota donde cada partido político tiene sus candidatos y los tira al ruedo para competir con sus adversarios; primero a lo interno y luego hacia fuera, tiene un árbitro, que es la Junta Central Electoral, tiene manager de campaña electoral y se espera que esos manager también actúen con equidad entre sus correligionarios para soltarlos al ruedo y que cada uno realice su campaña para alcanzar el cetro para el cual sea preparado.

Estamos en la temporada regular e inicia la serie semi -final el próximo 07 de julio del 2019; o sea, inicia la precampaña electoral dentro del PLD hacia la celebración de las primarias. Las del PRD, PRM y demás movimientos ya están en proceso y todos se preparan para enfrentar el reto. ¡!Que gane el mejor!!. Lo de las reservas hay que respetarlo.

La consigna debe ser: “Que gane el mejor”, pues así se respeta el sistema de democracia interna que rigen a los partidos y eso se convierte en garante del sistema democrático en que vivimos, propiciando igualdad de oportunidades a todos los candidatos de los partidos políticos que participan en el proceso electoral enviando un mensaje de que cada día con nuestros actos democráticos en nuestros partidos, respetamos el sagrado derecho que tiene cada ciudadano dominicano de participar para elegir y ser elegible.

El estas elecciones internas del PLD se esperan resultados distintos a los obtenidos en certámenes anteriores, pues el sistema de primarias abiertas en que se ha decidido celebrar para que todos los ciudadanos mayores de 18 años puedan votar sin importar que sean miembros o no del partido, ofrece una oportunidad a la gente elegir ciudadanos comprometidos, que gestionen resolver los problemas que afectan a las comunidades, como son la falta de empleos, comida, educación, salud y seguridad ciudadana.

En este proceso de primarias abiertas los ciudadanos tienen la oportunidad de votar por candidatos que lo representen, no por aquellos que van cada cuatro años a llevarles funditas y una vez elegidos jamás vuelven a verlos. Se necesita candidatos que sean cercanos a las comunidades de tal manera que pueda ver sus necesidades y llevarles soluciones.

Se espera que cuando el manager escoja el line up se realice en base a los méritos de cada participante y que también se le dé chance algunos novatos que representan el futuro para sustituir en caso de lesiones y también para empezar el proceso de dar paso a una nueva generación ya que muchos llevan largos tiempo en el line up no han podido lograr un buen rendimiento.

La sociedad de hoy necesita personas capacitadas y bien formadas por las cuales los ciudadanos se sientan bien representados, en cambio no necesita candidatos que ya le han fallado en otras ocasiones y hoy vienen con nuevas promesas porque aquellas habían ofrecido nunca pudieron cumplirlas y esos ciudadanos no creen en ellos y mucho menos les interesa que el manager le imponga un candidato que en su oportunidad no cumplió y entre al line up para complacer simplemente su ego. Está bueno ya.

El árbitro cantó Play Ball!!!!

