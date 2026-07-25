Abinader exhorta a los padres dominicanos proteger familias

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SANTO DOMINGO.– En ocasión de la celebración del Día de los Padres, el presidente Luis Abinader hizo este sábado un llamado a todos los padres dominicanos a continuar cuidando y protegiendo a sus familias, al tiempo que reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes trabajan diariamente por el bienestar de sus hijos y sus hogares.

“Los padres que protegen, que han estado siempre con sus hijas e hijos, hay que reconocerlos. Por eso, desde aquí quiero reconocer a todos los padres dominicanos y pedirles que continúen cuidando de sus familias”, expresó el Mandatario.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la jornada “Padres que Protegen”, organizada por la Dirección de Asistencia Social y Ayudas Comunitarias (Dasac), en coordinación con el Ministerio de Defensa (MIDE), con motivo de la conmemoración del Día de los Padres en la República Dominicana.

La actividad, realizada en la sede del Ministerio de Defensa, reunió a 1,500 jefes de familia, quienes compartieron un almuerzo con el jefe de Estado como reconocimiento a su aporte al desarrollo de la sociedad y al sostenimiento de sus hogares.

Abinader pidió a Dios bendecir a cada padre dominicano y reiteró su compromiso de seguir impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento de la familia, la solidaridad y el reconocimiento de ciudadanos ejemplares.

DESTACAN HOMENAJE A LOS PADRES

El director general de la Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que la actividad constituye un homenaje a hombres que han hecho del trabajo, el sacrificio y el amor por sus familias una forma de vida.

“Estos padres representan los valores que fortalecen nuestros hogares y contribuyen al desarrollo de la República Dominicana. Son héroes cotidianos que merecen el respeto y la admiración de toda la nación”, manifestó Féliz Arbona.

ENTREGA CERTIFICADOS

Durante la ceremonia, el presidente entregó certificados de inclusión al programa Familia Dasac a diez padres, en representación de más de un centenar de beneficiarios que recibirán apoyo permanente para la alimentación de sus familias.

Entre los homenajeados figuraron pescadores, motoconchistas, militares, policías, enfermeros, bomberos, miembros del Sistema 9-1-1, vendedores ambulantes, trabajadores de la construcción, personal de aseo urbano, adultos mayores, personas con discapacidad, choferes, brigadistas eléctricos, artesanos y parceleros, entre otros.

En representación de los asistentes, Robinson Herrera Rodríguez agradeció al mandatario y a la Dasac por la iniciativa, destacando que este tipo de reconocimientos fortalece la unidad familiar y reafirma el papel de los padres en la formación de las nuevas generaciones.

ASISTENTES AL ACTO

La actividad contó con la presencia del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD); la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas.

El evento concluyó con presentaciones artísticas, rifas de electrodomésticos y otros obsequios, en un ambiente de integración y reconocimiento a la labor de los padres dominicanos.

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