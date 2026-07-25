Colombia, Cuba y México ganan oro Juegos Centroamericanos

Santo Domingo, 25 jul.- El ciclista Walter Vargas dio este sábado el primer oro a Colombia en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al imponerse en la contrarreloj individual con 47 minutos y 13 segundos, cuyo podio fue completado por los mexicanos Édgar Cadena y Sebastián Ruiz.
Vargas aventajó por más de un minuto (01:46) a Cadena, quien se colgó la medalla de plata con un registro de 48:59.68.
Otro mexicano, Ruiz, se adjudicó el bronce con un tiempo de 49:07.07.
La prueba transcurrió en el Parque Mirador del Sur, el mayor espacio verde de la capital dominicana.
CUBA OBTIENE MEDALLA DE ORO EN CONTRARRELOJ
La cubana Marlies Mejías registró 40:15.79 para llevarse este sábado la medalla de oro de la contrarreloj.
La plata fue para la mexicana Sara Roel, con tiempo de 40:33.53, y el bronce para la ciclista de Trinidad y Tobago Teniel Campbell, con un registro de 40:59.31.
La multipremiada Mejías recorrió los primeros 10 kilómetros en 13:00.37 y los últimos 20 kilómetros en 26:36.06.
La pedalista antillana, de 33 años, acumula un palmarés que incluye la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Toronto 1015, y se llevó el oro en los Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014.
MEXICO GANA ORO EN REMO FEMENINO
México se hizo con el oro y el bronce en el doble par de remos cortos del peso ligero femenino y masculino, respectivamente.
Las mexicanas Melissa Márquez y Aylin Ibarra dieron el primer oro a la representación su país tras recorrer los 2.000 metros en 07:22.51, en el espejo de agua de la presa de Rincón, en la provincia de Monseñor Nouel, a unos 95 kilómetros al norte de la capital dominicana.
La plata se la llevaron Keyla García y Kimberlin Meneses, de Venezuela, con un registro de 07:32.78, mientras que las cubanas Ana Jiménez y Leah Almeida se quedaron con el bronce tras cruzar la meta en 7:36.59.
En la rama masculina, los anfitriones dominicanos consiguieron adueñarse de la plata en el doble par de peso ligero, cuando la dupla de Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez registró 06:56.21.
El oro correspondió a los venezolanos José Guipe y César Amaris, con tiempo de 06:48.30, mientras que el bronce quedó en manos de los mexicanos Rafael Mejía y Roberto Ahumada, que alcanzaron la meta tras 06:59.74.
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