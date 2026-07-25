El brote de ébola en RD Congo deja ya más de 1.300 muertos

RD CONGO 25 Jul.- Al menos 1.309 personas han muerto ya en República Democrática del Congo por el brote de ébola que está asolando el norte y el noreste del país africano y ha dejado ya 2.973 casos confirmados en medio de difíciles tareas de contención por la violencia armada que sacude la zona desde hace años.

El brote, declarado el 15 de mayo, causado por la cepa Bundibugyo, se ha extendido por las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Haut-Uele y Tshopo.

Según el último informe de situación publicado el sábado por las autoridades sanitarias del país, un total de 540 pacientes se han recuperado desde que comenzó el brote, mientras que 766 personas permanecen aisladas u hospitalizadas.

Además, 123 trabajadores sanitarios y otro personal de primera línea se han contagiado, de los cuales 36 han fallecido, según la última estimación del Ministerio de Salud congoleño.

Las autoridades sanitarias indican que el brote continúa en una «fase de transmisión sostenida, con un alto nivel de circulación del virus».