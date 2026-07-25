Presidente entrega 1,000 títulos de propiedad en Los Frailes, SDE

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la entrega de 1,000 certificados de títulos de propiedad a familias del sector Los Frailes, en Santo Domingo Este, una iniciativa que beneficia de manera directa a más de 4,000 personas y fortalece la seguridad jurídica y el patrimonio de los residentes.

Durante el acto, celebrado en el Centro Educativo Fe y Alegría, el mandatario afirmó que la regularización de terrenos constituye una de las políticas públicas de mayor impacto social de su gestión, al garantizar tranquilidad y estabilidad a miles de familias dominicanas.

“Este es uno de los actos que más disfruto, porque realmente lleva tranquilidad a la familia”, expresó Abinader, al destacar que la entrega de títulos pone fin a años de incertidumbre sobre la tenencia de los terrenos.

DICE TITULOS PERMITE ACCEDER SISTEMA FINANCIERO

El Jefe del Estado señaló que disponer de un certificado de título permite a los propietarios acceder al sistema financiero formal, emprender proyectos, ampliar sus viviendas y asegurar un patrimonio para las futuras generaciones.

“Con ese título de propiedad ya ustedes pueden ir a la banca formal, hacer un negocio o ampliar su vivienda. También saben que les dejarán una propiedad tranquila y sin problemas como herencia a su familia. Esto es paz y tranquilidad”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que la formalización incrementa significativamente el valor de los inmuebles. “Cuando entraron por esa puerta, la propiedad valía una cantidad; ahora vale dos o hasta tres veces más”, indicó, al exhortar a los beneficiarios a preservar y proteger sus propiedades.

Abinader informó que, como parte de la política nacional de titulación, el Gobierno ha entregado cerca de 170,000 títulos de propiedad en todo el país y reiteró su compromiso de duplicar esa cifra en los próximos años.

DESTACAN ENTREGA REPRESENTA AHORRO DE MILLONES

Por su parte, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, destacó que la entrega representa un ahorro conjunto de RD$80 millones para las familias beneficiadas, debido a que el proceso fue realizado de manera gratuita.

Méndez explicó que el proyecto abarcó una intervención de 246,115.30 metros cuadrados, ejecutada en coordinación con la Dirección General de Bienes Nacionales y otras instituciones, superando diversos obstáculos legales y registrales.

“Mil familias que por décadas esperaban la solución definitiva de sus derechos hoy reciben sus títulos de propiedad”, afirmó el funcionario, quien atribuyó el éxito de la iniciativa a la voluntad política del presidente Abinader.

Con esta entrega, el Gobierno reafirma su apuesta por la regularización de la propiedad inmobiliaria como mecanismo para impulsar la inclusión, fortalecer el patrimonio familiar y promover la justicia social en las comunidades más vulnerables del país.

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